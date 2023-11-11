|
Gündem

Hudut kartalları geçit vermedi: Sınırlardan geçmeye çalışan 200 terörist yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "hudut kartallarının" 15 Ağustos-10 Kasım'da 44 teröristi etkisiz hale getirdiğini ve sınırlardan geçmeye çalışan 200 teröristi yakaladığını bildirdi. Ayrıca, 15 Ağustos-10 Kasım'da 41'i PKK, 3'ü DEAŞ mensubu 44 teröristin hudut birliklerince etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

16:50 - 11/11/2023 Cumartesi
AA
Hudut Kartalları

Hudut Kartalları

MSB'den yapılan açıklamaya göre, sınır güvenliğinde tel engeller, modüler beton duvarlar ve derin hendeklerden oluşan fiziki güvenlik sistemlerinin yanı sıra son teknoloji ürünü sistemler de kullanılıyor.


Kamera, termal kamera ve dronlar ile keşif ve gözetleme faaliyetlerine aralıksız devam eden Mehmetçik, 15 Ağustos-10 Kasım tarihlerinde sınırlardan geçmeye çalışan 200 teröristi yakaladı.

Bunlardan 154'ünün FETÖ-PDY'ye, 40'ının PKK/KCK-PYD/YPG'ye, 5'inin DEAŞ'a ve birinin terör örgütü MLKP'ye mensup olduğu belirlendi.


Aynı tarihler arasında 41'i PKK, 3'ü DEAŞ mensubu 44 terörist etkisiz hale getirildi, 6 bin 541 düzensiz göçmen yakalandı, 49 bin 281 düzensiz göçmenin yasa dışı sınır geçiş girişimi engellendi.

Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan hudutlarda denetleme

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye, Irak, İran, Yunanistan ve Bulgaristan hudutlarında görevli birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Yasa dışı göçle mücadele kapsamında alınan tedbirleri denetleyen, bölgedeki araziyi inceleyen Bayraktaroğlu, hudut hattında alınacak ek önlemlerle ilgili talimatlar verdi.



#Hudut Kartalları
#Milli Savunma Bakanlığı
#terörist
23 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Olağanüstü İslam Zirvesi Toplandı! İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeler Listesi