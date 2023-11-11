Hudut kartalları geçit vermedi: Sınırlardan geçmeye çalışan 200 terörist yakaladı

Sınır hattından ve karakollardan görüntü ve fotoğraf çeken gazeteciler, karakollardaki termal kamera sistemi, inşası süren modüler beton duvarlar, kaideye monteli hava savunma sistemi, hendek ve mevzilerin yanı sıra Atme çadır kenti ile sol kısmında bulunan YPG'nin kontrolündeki yerleşim yerlerini de görüntüleme imkanı buldu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Yeşilce ve Bükülmez hudut karakolları ve sınır hattındaki güvenlik sistemleri basın mensuplarına tanıtıldı. İşte kaydedilen o kareler...