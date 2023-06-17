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Hudut Kartalları geçit vermiyor: 14'ü terörist 20 kişi Yunanistan sınırında yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudutlarda; 10'u FETÖ, 2'si PKK/KCK, 1'i DEAŞ ve 1'i MLKP terör örgütü mensubu 32 kişinin yakalandığını duyurdu.

14:03 . 17/06/2023 Cumartesi
DHA
Yakalanan şahıslardan 10'unun FETÖ, 2'sinin PKK/KCK, 1’inin DEAŞ ve 1’inin MLKP terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Yakalanan şahıslardan 10'unun FETÖ, 2'sinin PKK/KCK, 1’inin DEAŞ ve 1’inin MLKP terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Yunanistan’dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 20 kişi ile Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi Hudut Kartalları tarafından yakalandı.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,
"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 20 kişi ile ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi, hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 10'unun FETÖ, 2'sinin PKK/KCK, 1'inin DEAŞ ve 1'inin MLKP terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
denildi.



İsveç'ten Türkiye'ye yaranma çabası: 'PKK dahil tüm terör örgütlerini kınıyoruz'
İsveç'ten Türkiye'ye yaranma çabası: 'PKK dahil tüm terör örgütlerini kınıyoruz'

NATO'ya girmek adına Türkiye'nin talep ettiği şartları uyguladığını iddia etmesine rağmen teröre kucak açmaktan geri durmayan İsveç'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç'in PKK dahil tüm terör örgütlerini kınadığını söyledi. Türkiye ile hedeflerinin aynı olduğunu, terörle mücadele etmek olduğunu ifade eden Billström, İsveç'in Türkiye'ye gerçek terör suçlularını iade etmediğine yönelik eleştirilere ilişkin sorulan soruya ise ülkesinin AB'nin suçluları iade mevzuatı çerçevesinde iadeler gerçekleştirdiğini ve iade kararlarını yargının bağımsız şekilde aldığını savunarak kaçamak cevap verdi.


#MSB
#Hudut Kartalları
#terör
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