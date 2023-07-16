Hudut Kartalları geçit vermiyor: 16'sı FETÖ 3'ü PKK mensubu 28 kişi yakalandı

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 22 kişi ile Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 6 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 16'sının FETÖ ve 3'ünün PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"