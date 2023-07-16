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Hudut Kartalları geçit vermiyor: 16'sı FETÖ 3'ü PKK mensubu 28 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, hudutlarda 16'sı FETÖ, 3'ü PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 28 kişinin yakalandığını duyurdu.

15:20 . 16/07/2023 Pazar
DHA
Terör örgütü üyesi 28 kişi kıskıvrak yakalandı.

Terör örgütü üyesi 28 kişi kıskıvrak yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.


Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 22 kişi ile Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 6 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 16'sının FETÖ ve 3'ünün PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
denildi.







#Milli Savunma Bakanlığı
#MSB
#PKK
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