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Hudut Kartalları geçit vermiyor: Sınırlarda dördü FETÖ biri PKK mensubu altı kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 6 kişinin yakalandığını duyurdu.

Pınar Görgü
16:18 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Yakalanan şahıslardan, dördünün FETÖ birinin PKK mensubu olduğu belirlendi.

Yakalanan şahıslardan, dördünün FETÖ birinin PKK mensubu olduğu belirlendi.

Türkiye'ye geçmeye çalışan şahıslardan, 4'ü FETÖ, 1'i PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, birinin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
denildi.

 



#MSB
#terör
#PKK
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