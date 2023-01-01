Hudut Kartalları geçit vermiyor: Sınırlarda dördü FETÖ biri PKK mensubu altı kişi yakalandı

PKK’ya Suriye’de silah ve mühimmat desteği veren ABD’nin terör örgütüne Suriye’nin Haseke bölgesinde silah fabrikası kurduğu ortaya çıktı. Teslim olan terörist T.B., fabrikada mayın kalıpları ve ‘HAVAR’ isimli silah başta olmak üzere çeşitli suikast silahlarının üretildiğini anlattı. T.B., Tel Tamir'den gelen ABD askerlerinin teröristlere suikast silahı dağıttığını ve bu konuda eğitim verdiğini de söyledi.