Hudut Kartalları geçit vermiyor: Sınırlarda dördü FETÖ biri PKK mensubu altı kişi yakalandı

Yakalanan şahıslardan, dördünün FETÖ birinin PKK mensubu olduğu belirlendi.
Türkiye'ye geçmeye çalışan şahıslardan, 4'ü FETÖ, 1'i PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, birinin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
denildi.
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1 saat önce