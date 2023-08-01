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Hudut Kartalları geçit vermiyor: Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişinin hudut birliklerince yakalandığını duyurdu.

12:02 . 1/08/2023 الثلاثاء
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Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Hudut Kartalları, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmak isteyen terör örgütü mensuplarına geçit vermiyor.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,
"FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
denildi.






#Milli Savunma Bakanlığı
#MSB
#Hudut Kartalları
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