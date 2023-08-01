Hudut Kartalları geçit vermiyor: Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı

Geçtiğimiz günlerde yerel seçimlerde AK Parti ve MHP ile ittifak yapılması gerektiğini söyleyen İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'dan yeni bir çıkış geldi. İYİ Partili vekillerin düşüncesinin CHP ile yola devam etmemek olduğunu söyleyen Hatipoğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde içim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim" dedi.