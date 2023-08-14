Hudut Kartalları geçit vermiyor: Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan yedi terörist yakalandı

Hudut Kartalları terör örgütlerine nefes aldırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sınır hatlarında yasa dışı geçişlere karşı mücadele sürüyor.
Bu kapsamda, Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan ve Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
denildi.
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2 hours ago