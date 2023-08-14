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Hudut Kartalları geçit vermiyor: Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan yedi terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Suriye sınırında 5'i FETÖ, 1'i PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

17:14 . 14/08/2023 Monday
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Hudut Kartalları terör örgütlerine nefes aldırmıyor.

Hudut Kartalları terör örgütlerine nefes aldırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sınır hatlarında yasa dışı geçişlere karşı mücadele sürüyor.


Bu kapsamda, Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan ve Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
denildi.




Şırnak'ta geçmişte terör nedeniyle boşaltılan köylerdeki atıl araziler fıstık bahçesine dönüştü
Şırnak'ta geçmişte terör nedeniyle boşaltılan köylerdeki atıl araziler fıstık bahçesine dönüştü

Şırnak'ta terör nedeniyle vatandaşların geçmişte terk etmek zorunda kaldığı köylerdeki atıl araziler devlet desteğiyle fıstık bahçelerine dönüştürülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirmesi Projesi" kapsamında köylerde uzun yıllar atıl kalan 15 bin dönüm arazi tespit edildi. Tarıma kazandırılmak istenen bu alan için 3 yıl boyunca yüzde 90 hibe destekle toplamda 300 bin fıstık fidanı dağıtıldı. Yöredeki vatandaşların toprakla buluşturduğu fidanlar boy verdi. Şırnak Fıstık Üreticileri Birliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde fıstık fidanlarından 2 yaşına gelen 42 binine Siirt fıstığı aşısı yapıldı.


#Milli Savunma Bakanlığı
#terör
#PKK
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