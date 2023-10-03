Hudut Kartalları göz açtırmıyor: Sınırda dördü FETÖ terör örgütü mensubu beş kişi yakalandı

FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor.
FETÖ terör örgütü ile mücadele hudutlarda da kararlılıkla devam ediyor.
Hudut Kartalları, Yunanistan’dan Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Hudutlarda teröre geçit yok
Hudutlarda teröre geçit yok
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada;
"Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
denildi.
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26 dakika önce