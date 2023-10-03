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Hudut Kartalları göz açtırmıyor: Sınırda dördü FETÖ terör örgütü mensubu beş kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de Yunanistan’dan Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını duyurdu. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Pınar Görgü
10:36 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor.

FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor.

FETÖ terör örgütü ile mücadele hudutlarda da kararlılıkla devam ediyor.


Hudut Kartalları, Yunanistan’dan Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.


Hudutlarda teröre geçit yok

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada;
"Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
denildi.



Halk TV canlı yayında PKK güzellemesi yapan Ayşenur Arslan'ın fişini çekti
Halk TV canlı yayında PKK güzellemesi yapan Ayşenur Arslan'ın fişini çekti

Terör örgütü PKK mensubu iki terörist, geçtiğimiz pazar günü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulundu. CHP'nin fonladığı Halk TV'de ise yeni bir skandal yaşandı. Sunucu Ayşenur Arslan, saldırıyla ilgili adeta teröristleri aklayan açıklamalarda bulundu. Arslan, "O kadar manasız ki teröristin gelip hiçbir şey yapamadan ölmesi. Bana sorarsanız aykırı... Hiçbir şey yapamadan ölünmez" şeklinde tepki çeken ifadeler kullandı. RTÜK skandalla ilgili inceleme başlattı. Skandal sonrası Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Medya Mahallesi programının bitirildiğini duyurdu. Ayşenur Arslan'ın kovulduğu da iddia edildi. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlattı.


#Milli Savunma Bakanlığı
#terör
#PKK
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