Hudut Kartalları göz açtırmıyor: Sınırda dördü FETÖ terör örgütü mensubu beş kişi yakalandı

Terör örgütü PKK mensubu iki terörist, geçtiğimiz pazar günü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulundu. CHP'nin fonladığı Halk TV'de ise yeni bir skandal yaşandı. Sunucu Ayşenur Arslan, saldırıyla ilgili adeta teröristleri aklayan açıklamalarda bulundu. Arslan, "O kadar manasız ki teröristin gelip hiçbir şey yapamadan ölmesi. Bana sorarsanız aykırı... Hiçbir şey yapamadan ölünmez" şeklinde tepki çeken ifadeler kullandı. RTÜK skandalla ilgili inceleme başlattı. Skandal sonrası Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Medya Mahallesi programının bitirildiğini duyurdu. Ayşenur Arslan'ın kovulduğu da iddia edildi. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlattı.