'Hükmün açıklanmasının geri bırakılması'na yeni düzenleme

Anayasa Mahkemesi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) düzenlemesini ‘cezasızlık’ ve ‘caydırıcılığı ortadan kaldırması’ gerekçesiyle iptal etti. 2 yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezası alan sanıklara uygulanan HAGB kararı ile ceza 5 yıl boyunca askıya alınıyor. Yeni bir suç işlenmezse mahkûmiyet hükmü ortadan kalkıyor.