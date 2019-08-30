Gündem Hükümlüler okulları yeni yıla hazırlıyor
İZMİR

Hükümlüler okulları yeni yıla hazırlıyor

Türkiye’de en fazla öğrencinin bulunduğu kentlerden biri olan İzmir’de denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler, okulların boya, tadilat ve temizlik işlerini yapıyor. Denetimli Serbestlik İl Müdürü Murat Kalkan, “Yaz tatili boyunca 30 okulumuzu boyadık. Öğrencilerimizin temiz bir şekilde okullara başlamasını sağlayacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir'de denetimli serbestlik durumundaki hükümlüler okullarda boya, tadilat ve temizlik işlerinde görev alıyor.
İzmir'de denetimli serbestlik durumundaki hükümlüler okullarda boya, tadilat ve temizlik işlerinde görev alıyor.

İzmir’de, denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler, aldıkları eğitimlerin ardından yaz tatilinde kentteki okulların boya, tadilat ve temizlik işlerini gerçekleştiriyor.

Derslik başına düşen öğrenci ile öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, okullaşma oranı, teknik donanım gibi birçok alanda ülke ortalamasının üzerinde değerlere ulaşan İzmir’de, yeni eğitim öğretim sezonu öncesi hummalı çalışma yürütülüyor.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki iş birliği ile denetimli serbestlik kapsamdaki hükümlüler, eğitim ve öğretim sezonunun başlamasına kısa bir süre kala kentte bulunan 30 okulda boya ve tadilat çalışması gerçekleştirdi.

Murat Kalkan

Denetimli Serbestlik İzmir İl Müdürü Murat Kalkan, İzmir’de 30 bin hükümlünün denetim ve takibini yaptıklarını belirtti. Söz konusu hükümlülerden 950’sinin kamu hizmeti cezası bulunduğunu aktaran Kalkan, bu sayede 127 kuruma hizmet verdiklerini ifade etti.

‘YAZ TATİLİ BOYUNCA 30 OKULUMUZU BOYADIK’

Denetimli Serbestlik İzmir İl Müdürü Kalkan, yaz döneminde de okulların boya ve onarımını gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Burada hem boyacılık eğitimi veriliyor hem de okulların boyama işlemi gerçekleştiriliyor. Yaz tatili boyunca 30 okulumuzu boyadık. Öğrencilerimizin temiz bir şekilde okullara başlamasını sağlayacağız. Hükümlüler bu sayede meslek sahibi oluyor. Biz okullarımızda aynı zamanda kurs da açıyoruz. Halk eğitim müdürlükleri ve İŞKUR ile ortak bir çalışma yapıyoruz. Arkadaşlarımız buradaki eğitimlerini tamamladıklarında da aynı zamanda boyacılık sertifikasına da sahip olacaklar.”

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Kursların ardından hükümlülerin meslek sahibi olduğunu ifade eden inşaat öğretmeni Erhan Güllü ise “Yaklaşık iki yıldır yaz tatillerinde denetimli serbestlikten yararlanan arkadaşlarımızla beraber okulların boya, seramik, çatı da dahil gerekli olan ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Okulun iç ve dış cephe ile diğer bakım onarımlarını yaptık. Ortalama 2-3 gün içerisinde bir okulun işlemlerini tamamlıyoruz. Bu ekiplerle beraber okulların bütün tadilat ihtiyaçlarını gidermekteyiz. Böylelikle devlete bir aylık sürede yaklaşık 100 bin lira civarında katma değer sağlamaktan mutluyuz” ifadelerini kulandı.

  • OKUL MÜDÜRÜNDEN TEŞEKKÜR
  • Denetimli serbestlk kapsamındaki hükümlüler okulu boyuyor.
  • Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Selçuk Zeyrek de kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ederek, “Böylesine potansiyel bir iş gücünün kamu yararına kullanılıp artı değer elde edilmesi çok önemlidir. Bu şekilde okulumuzun yeni eğitim öğretim yılına daha temiz girmesine vesile oldukları için emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir uygulama” şeklinde konuştu.

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