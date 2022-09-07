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POLİTİKA

Hulki Cevizoğlu: Meral Akşener 'altılı masa Mansur Yavaş'ı aday göstermezse ben tek başına aday gösteririm' demiş

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Cevizoğlu, Akşener'in partisinin il başkanları toplantısında, "Altılı masa Mansur Yavaş'ı aday göstermezse ben gösteririm" dediğini ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hulki Cevizoğlu: Meral Akşener altılı masa Mansur Yavaşı aday göstermezse ben tek başına aday gösteririm demiş
Mansur Yavaş - Hulki Cevizoğlu- Meral Akşener

CNN Türk’te Semiha Şahin’in sunduğu Akıl Çemberi programına katılan gazeteci Hulki Cevizoğlu, İYİ Parti'nin Ankara'da yaptığı il başkanları toplantısına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cevizoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in il başkanları toplantısında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili açıklamalarda bulunduğunu iddia etti.

Cevizoğlu, "Bu bana gelen bilgiler, büyük oranda doğru olduğuna inanıyorum. Eğer yanlış varsa İYİ Partililer itiraz etsin. Meral Akşener dedi ki;'6'lı masa Mansur Yavaş'ı aday göstermezse ben tek başıma gösteririm" ifadelerini kullandı.

Hulki Cevizoğlu: Akşener 6'lı masa Mansur Bey'i aday göstermezse ben tek başına aday gösteririm demiş
OYNAT 00:59
Hulki Cevizoğlu: Akşener 6'lı masa Mansur Bey'i aday göstermezse ben tek başına aday gösteririm demiş
CNN Türk yayınında konuşan gazeteci Hulki Cevizoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İYİ Parti il başkanlarına “6'lı masa Mansur Yavaş'ı aday göstermezse ben tek başıma aday gösteririm” dediğini söyledi.

Cevizoğlu ayrıca, Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda “Ortak bir konsensüs olursa aday olurum.” dediğini iddia etti.

  • Cevizoğlu'nun, Mansur Yavaş ile Meral Akşener arasındaki adaylık konusuna ise şu ana kadar İYİ Parti'den bir yalanlama gelmedi.


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