Hulki Cevizoğlu: Meral Akşener 'altılı masa Mansur Yavaş'ı aday göstermezse ben tek başına aday gösteririm' demiş

CNN Türk’te Semiha Şahin’in sunduğu Akıl Çemberi programına katılan gazeteci Hulki Cevizoğlu, İYİ Parti'nin Ankara'da yaptığı il başkanları toplantısına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Cevizoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in il başkanları toplantısında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili açıklamalarda bulunduğunu iddia etti.
Cevizoğlu, "Bu bana gelen bilgiler, büyük oranda doğru olduğuna inanıyorum. Eğer yanlış varsa İYİ Partililer itiraz etsin. Meral Akşener dedi ki;'6'lı masa Mansur Yavaş'ı aday göstermezse ben tek başıma gösteririm" ifadelerini kullandı.
Cevizoğlu ayrıca, Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda “Ortak bir konsensüs olursa aday olurum.” dediğini iddia etti.
- Cevizoğlu'nun, Mansur Yavaş ile Meral Akşener arasındaki adaylık konusuna ise şu ana kadar İYİ Parti'den bir yalanlama gelmedi.