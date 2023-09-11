Hulki Cevizoğlu'ndan CHP'li vekillere 'Sezgin Tanrıkulu' çağrısı: Hadi bakalım PKK'yı kınayan bir açıklama yapın

İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Ayhan Erel, Türk ordusunu skandal sözlerle hedef alan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi. "Askerlerimize bu şekilde ifadelerde bulunmak gaflettir, ihanettir" diyen Erel, "Atatürk’ün partisi olan ve ilkelerinden bir tanesi de milliyetçilik olan bir partinin mensubu olan bir kişi nasıl böyle konuşur?" ifadelerini kullandı.