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Hulki Cevizoğlu'ndan CHP'li vekillere 'Sezgin Tanrıkulu' çağrısı: Hadi bakalım PKK'yı kınayan bir açıklama yapın

AK Parti İstanbul Milletvekili Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Türk ordusuna iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun skandalı üzerinden CHP milletvekillerine çağrı yaptı. "Söylenecek çok söz var" diyen Cevizoğlu, "Atatürkçüyüz, Atatürk'ün partisiyiz diyenler... Hadi bakalım Sezgin Tanrıkulu ve PKK'yı kınayan bir açıklama yapın. Yapamazlar" tepkisini gösterdi.

Hüseyin Berk
00:02 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hulki Cevizoğlu, CHP'li vekillerin TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'nu kınayamayacağını söyledi.

Hulki Cevizoğlu, CHP'li vekillerin TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'nu kınayamayacağını söyledi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) skandal açıklamalarda bulundu. Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu,
"TSK,15 köylüyü helikopterden attı. Köyleri yaktı ve bombaladı"
diye konuştu.
Tanrıkulu, TV100'de yaptığı açıklamada,
"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız"
dedi.

CHP'den Tanrıkulu'nun sözlerine açıklama: TSK bizim göz bebeğimizdir

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu'nun ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayıp,
"Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir."
açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise,
"Biz TSK'nın hedef alınmasını kurumsal olarak asla doğru bulmayız. Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir'
' dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Tanrıkulu'nun skandal açıklamasına ilişkin soruşturma başlattı.



Hulki Cevizoğlu'ndan CHP'li vekillere 'Sezgin Tanrıkulu' çağrısı

AK Parti İstanbul Milletvekili Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Türk ordusuna iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun skandalı üzerinden CHP milletvekillerine çağrı yaptı.

"Hadi bakalım PKK'yı kınayan bir açıklama yapın, yapamazlar"

"Söylenecek çok söz var"
diyen Cevizoğlu, "
Atatürkçüyüz, Atatürk'ün partisiyiz diyenler... Hadi bakalım Sezgin Tanrıkulu ve PKK'yı kınayan bir açıklama yapın. Yapamazlar"
tepkisini gösterdi.



#Hulki Cevizoğlu
#Sezgin Tanrıkulu
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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