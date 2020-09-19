Macron’un boyu ve gücü yetmez

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiliz Channel 4 televizyonuna son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye karşıtı açıklamalarını yorumlayan Akar, Türkiye’nin barıştan, diyalogdan yana olduğunu ve bu konuda gayret gösterdiğini bildirdi. Bununla birlikte Türkiye’nin hak ve hukukunu da kullanmaya devam edeceğini belirten Akar, şunları söyledi:

OYNAT 01:00 Bakan Akar: Bunlar tahrik değil de ne? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı canlı yayında soruları cevapladı. Bakan Akar 'Yunanistan tahrik edilmekte, yönlendirilmekte. Son 15 günde 4 büyük kara-deniz ve hava unsurlarının katıldığı tatbikatlar gerçekleştirildi. Bunlar tahrik değil de nedir?' ifadelerini kullandı BiP'te paylaş

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DOĞU AKDENİZ’DE ROL KAPMAYA ÇALIŞIYOR

“Sayın Macron kendi problemlerini örtbas etmek için birtakım roller peşinde koşuyor. Binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz’de kendisine bir rol kapmaya çalışıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Biz kendi hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz ve her zaman komşumuz Yunanistan ile görüşmeye, diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu belirttik, belirtmeye devam ediyoruz. Diğer taraftan çeşitli şekillerde sık sık yaptırımlardan bahsetmek de bir tehdit dilidir. Gerginliği artırmaktan başka bir şeye yaramıyor.

PROBLEMLERİN ÜZERİNE BENZİN DÖKÜYOR

Çözüme değil çözümsüzlüğe katkı sağlıyor bu olaylar. Avrupa Birliği’nin burada bir kural koyma, kuralları değiştirme, sınırları belirleme gibi bir yetkisi söz konusu değil. Bunların bilinmesi, görülmesi lazım. Burada hakkı, hukuku kendimize göre değil, evrensel hukukun tüm kurallarına uyarak yapmamız lazım. Sayın Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron’un kendisi. İki yüzyıl önce ölen Napolyon’un rolünü kapmaya çalışıyor ama buna gücünün ve boyunun yetmeyeceğini hep beraber görüyoruz.”

GÜNDEM Burada kabadayılık sökmez

BU, BİZE BİR TEHDİT DEĞİL DE NEDİR?

Türkiye’nin Akdeniz’e yaklaşık 2 bin kilometre kıyısı olduğuna vurgu yapan Akar, Yunanistan’ın Ege’de uluslararası hukuka aykırı olarak bazı adaları silahlandırdığını aktardı. Bunların arasında Meis’in de bulunduğunu ifade eden Akar, “Bu uluslararası hukukun, ülkeler arasındaki anlaşmaların ihlali değil de nedir? Bu, bize bir tehdit değil de nedir? Bu iyi komşuluk ilişkilerine karşı bir darbe değil de nedir? Bunların hepsi gözardı ediliyor ve Yunan komşularımız bencil şekilde kendi haklarından bahsediyorlar. Hiçbir şekilde bize hak tanımamak gibi bir eğilimleri var. Bunun olması mümkün değil. Biz tekrar tekrar hakkımızı, hukukumuzu ortaya koyuyor ve bunlara saygı gösterilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

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Akdeniz’de yeni Navtex

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 18 Ekim'e kadar sürecek yeni Navtex ilan edildi. İlana göre, geminin görevi 18 Eylül'den 18 Ekim'e kadar sürecek. Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.