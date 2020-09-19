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ANKARA

​Hulusi Akar'dan Macron'a sert tepki: Boyun da gücün de yetmez!

Macron’un boyu ve gücü yetmez

İngiliz Channel 4 televizyonuna konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Doğu Akdeniz’deki gerginliğin üzerine benzin döktüğünü söyledi. Macron’un hayal gördüğünü belirten Akar, “Napolyon’un rolünü kapmaya çalışıyor ama buna gücünün ve boyunun yetmeyeceğini de hep beraber görüyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hulusi Akar
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiliz Channel 4 televizyonuna son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye karşıtı açıklamalarını yorumlayan Akar, Türkiye’nin barıştan, diyalogdan yana olduğunu ve bu konuda gayret gösterdiğini bildirdi. Bununla birlikte Türkiye’nin hak ve hukukunu da kullanmaya devam edeceğini belirten Akar, şunları söyledi:

Bakan Akar: Bunlar tahrik değil de ne?
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Bakan Akar: Bunlar tahrik değil de ne?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı canlı yayında soruları cevapladı. Bakan Akar 'Yunanistan tahrik edilmekte, yönlendirilmekte. Son 15 günde 4 büyük kara-deniz ve hava unsurlarının katıldığı tatbikatlar gerçekleştirildi. Bunlar tahrik değil de nedir?' ifadelerini kullandı


DOĞU AKDENİZ’DE ROL KAPMAYA ÇALIŞIYOR

“Sayın Macron kendi problemlerini örtbas etmek için birtakım roller peşinde koşuyor. Binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz’de kendisine bir rol kapmaya çalışıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Biz kendi hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz ve her zaman komşumuz Yunanistan ile görüşmeye, diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu belirttik, belirtmeye devam ediyoruz. Diğer taraftan çeşitli şekillerde sık sık yaptırımlardan bahsetmek de bir tehdit dilidir. Gerginliği artırmaktan başka bir şeye yaramıyor.

Dönüşüm: Macron'un hayal dünyası
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Dönüşüm: Macron'un hayal dünyası
Henüz 39 yaşında Fransa Başkanı olan Macron, ülke tarihinin en genç başkanı olurken Fransa'nın dış politikası da bir gencin tarihe geçme arzusuyla dönüşüyordu.


PROBLEMLERİN ÜZERİNE BENZİN DÖKÜYOR

Çözüme değil çözümsüzlüğe katkı sağlıyor bu olaylar. Avrupa Birliği’nin burada bir kural koyma, kuralları değiştirme, sınırları belirleme gibi bir yetkisi söz konusu değil. Bunların bilinmesi, görülmesi lazım. Burada hakkı, hukuku kendimize göre değil, evrensel hukukun tüm kurallarına uyarak yapmamız lazım. Sayın Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron’un kendisi. İki yüzyıl önce ölen Napolyon’un rolünü kapmaya çalışıyor ama buna gücünün ve boyunun yetmeyeceğini hep beraber görüyoruz.”

Burada kabadayılık sökmez
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Burada kabadayılık sökmez

BU, BİZE BİR TEHDİT DEĞİL DE NEDİR?

Türkiye’nin Akdeniz’e yaklaşık 2 bin kilometre kıyısı olduğuna vurgu yapan Akar, Yunanistan’ın Ege’de uluslararası hukuka aykırı olarak bazı adaları silahlandırdığını aktardı. Bunların arasında Meis’in de bulunduğunu ifade eden Akar, “Bu uluslararası hukukun, ülkeler arasındaki anlaşmaların ihlali değil de nedir? Bu, bize bir tehdit değil de nedir? Bu iyi komşuluk ilişkilerine karşı bir darbe değil de nedir? Bunların hepsi gözardı ediliyor ve Yunan komşularımız bencil şekilde kendi haklarından bahsediyorlar. Hiçbir şekilde bize hak tanımamak gibi bir eğilimleri var. Bunun olması mümkün değil. Biz tekrar tekrar hakkımızı, hukukumuzu ortaya koyuyor ve bunlara saygı gösterilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Akdeniz’de yeni Navtex

  • Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 18 Ekim'e kadar sürecek yeni Navtex ilan edildi. İlana göre, geminin görevi 18 Eylül'den 18 Ekim'e kadar sürecek. Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

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