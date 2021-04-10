Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Hunharca katledilen Pınar Gültekin davasında adı geçen savcı istifa etti avukatlığa başladı
MUĞLA

Hunharca katledilen Pınar Gültekin davasında adı geçen savcı istifa etti avukatlığa başladı

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdükten sonra cesedini varil içine koyup yakarak üzerine beton döken Cemal Metin Avcı'nın ifadelerinde ismi geçen Muğla Cumhuriyet Savcısı D.Y’nin görevinden istifa ettiği, Ankara’da avukatlık mesleğine başladığı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Hunharca katledilen Pınar Gültekin davasında adı geçen savcı istifa etti avukatlığa başladı
Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşılmıştı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da ortadan kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı.

  • Çalışmalar sürerken genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı (33) gözaltına alındı. Avcı, Pınar Gültekin'i çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini ise bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Gültekin, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

HTS kayıtlarında ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edilen Mertcan Avcı da gözaltına alınıp tutuklandı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen yıl 15 Mart’ta görülen davanın 3’üncü duruşmasında kardeş Avcı’nın imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte tahliyesine karar verildi.

Pınar Gültekin cinayetinde önemli gelişme: Baba 'Başka bir hakim istiyorum' diyerek duruşmayı terk etti
GÜNDEM
Pınar Gültekin cinayetinde önemli gelişme: Baba 'Başka bir hakim istiyorum' diyerek duruşmayı terk etti

6 sayfalık ifadesinde her şeyi anlattığını iddia etti

Bu arada Cemal Metin Avcı, tutuklanıp cezaevine gönderildikten bir süre sonra savcılığa başvurarak "Ek ifade vermek istiyorum" dedi. El yazısı ile hazırladığı 6 sayfalık ifadesinde de katlettiği Pınar Gültekin’i suçlayan Avcı, ilişkileri olduğunu ve Pınar’ın bu ilişkiyi eşine söylemekle tehdit ederek kendisinden sürekli para istediğini iddia etti. Avcı, bu ifadesinin bir bölümünde de Muğla Adliyesi’nde görevli savcı D.Y.’den bahsetti.

  • Avcı ifadesinde, savcı D.Y.’nin de Pınar Gültekin ile ilişkisi olduğunu, savcı D.Y.’nin, Pınar’ın düşük notları için okul dekanı ve hocalarıyla görüştüğü, bir süre sonra da bu ilişkiden dolayı Pınar Gültekin’e baskı yapmaya çalıştığını öne sürdü. Bütün bunları Pınar’ın kendisine anlattığını söyleyen Avcı’nın iddiasına göre Pınar kendisine, “Savcı D. bile bana bir şey yapamıyor, sen kimsin, sen mi yapacaksın' dedi. Avcı, savcının arabasını satmak istediğini, bu yüzden bir arkadaşının savcıyı kendisine yönlendirmesiyle tanıştıklarını da anlattı: "Ben başta savcı D. olayına inanmamıştım ama savcı ile tanıştıktan sonra inandım" dedi.

Avcı’nın ifadelerinin ardından soruşturma başlatan HSK, bir başmüfettiş görevlendirildi. Bu süreçte tayini Erzurum’a çıkan savcı D.Y. izne ayrıldı, ardından da görevine başlamadan HSK’ya istifa dilekçesini gönderdi. D.Y. dilekçesinde istifa gerekçesini 'ailevi sebepler' olarak belirtti. HSK’nın başlattığı soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında istifa eden savcının yanı sıra Cemal Metin Avcı’nın ve ifadelerde adı geçen diğer kişilerin de ifadeleri alınacak. Savcı D.Y’nin Ankara’da avukatlık yaptığı öğrenildi.

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme: Pınar Gültekin’in katil zanlısına keşif yaptırılacak
GÜNDEM
Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme: Pınar Gültekin’in katil zanlısına keşif yaptırılacak

Kemal Kılıçdaroğlu 'Süleyman Girgin' sorusunu yanıtsız bıraktı
OYNAT 00:36
Kemal Kılıçdaroğlu 'Süleyman Girgin' sorusunu yanıtsız bıraktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen Pınar Gültekin'in babasının davadan vazgeçmesi için 'Bana vazgeç diyen CHP'li Süleyman Girgin oldu' sözleriyle ilgili olarak sorulan soruya, 'Buna yanıt verdim zaten' dedi. Kılıçdaroğlu'nun danışmanları ise 'Soru alamayacağımızı belirttik' dedi.

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Beni arayan CHP'li Girgin'di para teklif etti
OYNAT 06:22
Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Beni arayan CHP'li Girgin'di para teklif etti
CHP'li bir vekilin, Pınar Gültekin'in öldürülmesi sonrası baba Gültekin'i arayarak “davadan vazgeç” dediği iddia edilmişti. O iddialar hakkında açıklama yapan baba Sıddık Gültekin, kendisini arayan ismin CHP Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi.

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: CHP'den arayan kişinin kayıtları var
OYNAT 02:23
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: CHP'den arayan kişinin kayıtları var "Yok" demek yerine soruşturma yapmalılar
Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili 'CHP'li bir isim aileyi arayarak davadan çekilin' dedi' tartışması sürerken, Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir CNNTürk'e konuştu. Acılı babayı arayan CHP'li isme dair kayıtların olduğunu söyleyen Epözdemir, 'Bunların hepsi kayıtlı. CHP ile de paylaşıldı. Yalanlamak ya da 'Yok' demek yerine soruşturma yürütmeleri daha sağlıklı olur' ifadelerini kullandı.
Abone Ol Google News
Saniyelik temasla hastanelik oldu

Saniyelik temasla hastanelik oldu

​Zehirli trakonya balığına karşı 'ayakkabı giyin' uyarısı.
Tavuklara özel üst geçit

Tavuklara özel üst geçit

​Burayı görenler şaşırıyor.
Irkçı Le Pen Cumhurbaşkanlığına yeniden aday

​Yan yatan otobüste ilginç görüntü

​Sağlık Bakanlığı'ndan iftar uyarısı

​Bez dolabın içinden uyuşturucu serası çıktı.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

Çok sayıda yaralı var

Çok sayıda yaralı var

Buzlanma ve tipi nedeniyle iki tur otobüsü devrildi.

​Türkiye genelinde başvuruya açıldı.

​FETÖ devletle milletin arasını açmak istedi.

​Karadeniz'de kritik dönemde Zelenskiy'den Türkiye'ye ziyaret.
Osmaniye'de garip bir olay

Osmaniye'de garip bir olay

Hava aracı düştüğünü duyan koşup geldi.
Eşi el frenini<br>çekmeyi unuttu

Eşi el frenini
çekmeyi unuttu

Geri geri gidip suya gömülen kamyonetin içinde hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.