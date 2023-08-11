Hüseyin Likoğlu CHP'deki koltuk kavgalarını 'Kibar Feyzo' örneğiyle anlattı: İmamoğlu kendisini kovdurmaya çalışıyor

Hüseyin Likoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun kendisini CHP'de mağdur durumuna düşürmek için nasıl çalıştığını anlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik başlatılan 'değişim' hareketine öncülük eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Tunceli'ye ziyarette bulundu.
İmamoğlu'nun değişim tartışmaları devam ederken Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'yi ziyaret etmesi 'manidar' olarak yorumlandı.
Kameraları gören İmamoğlu Tunceli ziyaretinde Kılıçdaroğlu'nu aradı: Sayın genel başkanım aradım cevap vermediniz
Hüseyin Likoğlu CHP'deki koltuk kavgalarını 'Kibar Feyzo' örneğiyle anlattı
Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, tvnet'te canlı yayınlanan Olan Biten programında, CHP'de yaşanan 'koltuk' kavgalarına değindi.
"İmamoğlu kendisini kovdurmaya çalışıyor"
"İmamoğlu mağdur olmayı AK Parti üzerinden denedi, başaramayınca Kılıçdaroğlu'na yöneldi"
Likoğlu konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
'Kılıçdaroğlu seçimi kaybetsin, rezil olsun bir daha genel başkanlığını ağzına alamayacak, siyasi mevta haline gelsin istiyor. Şu anda çok Kibar Feyzo'da rahmetli Kemal Sunal kendisini kovdurmak için Şener Şen'e yaptığı oyunlar gibi... İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na kendisini kovdurmak istiyor. 'Ağam beni aday yapmayacaksın değil mi?' konumuna getirmek istiyor.