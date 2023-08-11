Hüseyin Likoğlu CHP'deki koltuk kavgalarını 'Kibar Feyzo' örneğiyle anlattı: İmamoğlu kendisini kovdurmaya çalışıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde CHP liderinin memleketini ziyaret etti. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Gürkan Hacır, ziyaret sırasında Kılıçdaroğlu'nun akrabalarının İmamoğlu'na tepki gösterdiğini söyledi. CHP'li Gürsel Erol'un sözlerini kamuoyuyla paylaşan Hacır, "Kemal Bey’in akrabaları, 'Neden Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkıyorsun?’ diye tepki gösterdiler." diye konuştu.

"'Kılıçdaroğlu beni İstanbul'a aday göstermesin de mağdur duruma düşeyim' düşüncesi var. Bu mağduriyetle de CHP Genel Başkanlığına yürüyecek"

"'Kılıçdaroğlu beni İstanbul'a aday göstermesin de mağdur duruma düşeyim' düşüncesi var. Bu mağduriyetle de CHP Genel Başkanlığına yürüyecek"

"İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na kendisini kovdurmak istiyor. İmamoğlu, İstanbul'a aday olup kazanamazsa boşa çıkmış bir siyasetçi olur."

"İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na kendisini kovdurmak istiyor. İmamoğlu, İstanbul'a aday olup kazanamazsa boşa çıkmış bir siyasetçi olur."

endisini aday yaptırmamak için geçtiğimiz 3-4 yıl içerisinde AK Parti ile hükümetle, Süleyman Soylu ile didişerek görevden alınıp mağdur olmak istedi.

endisini aday yaptırmamak için geçtiğimiz 3-4 yıl içerisinde AK Parti ile hükümetle, Süleyman Soylu ile didişerek görevden alınıp mağdur olmak istedi.

Yaptığı her şey bunu gözler önüne seriyor.

Yaptığı her şey bunu gözler önüne seriyor.

aday olmadığı için de bir de mağdur olacak. Bu mağduriyetle de CHP Genel Başkanlığına yönelecek.

aday olmadığı için de bir de mağdur olacak. Bu mağduriyetle de CHP Genel Başkanlığına yönelecek.

İmamoğlu, 'Kılıçdaroğlu beni İBB'ye aday göstermedi' deyip kendisini mağdur duruma düşürüp, yerel seçimlerden sonra ki zaten seçimler de kaybedilecek;

İmamoğlu, 'Kılıçdaroğlu beni İBB'ye aday göstermedi' deyip kendisini mağdur duruma düşürüp, yerel seçimlerden sonra ki zaten seçimler de kaybedilecek;

'Kılıçdaroğlu seçimi kaybetsin, rezil olsun bir daha genel başkanlığını ağzına alamayacak, siyasi mevta haline gelsin istiyor. Şu anda çok Kibar Feyzo'da rahmetli Kemal Sunal kendisini kovdurmak için Şener Şen'e yaptığı oyunlar gibi... İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na kendisini kovdurmak istiyor. 'Ağam beni aday yapmayacaksın değil mi?' konumuna getirmek istiyor.