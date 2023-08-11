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Hüseyin Likoğlu CHP'deki koltuk kavgalarını 'Kibar Feyzo' örneğiyle anlattı: İmamoğlu kendisini kovdurmaya çalışıyor

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, tvnet canlı yayınında, CHP'de yaşanan 'koltuk' kavgalarına değindi. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığına aday olmak istemediğini vurgulayan Likoğlu, "'Kılıçdaroğlu beni İstanbul'a aday göstermesin de mağdur duruma düşeyim' düşüncesi var. Bu mağduriyetle de CHP Genel Başkanlığına yürüyecek" diye konuştu. Yaşanan kavgaları Kibar Feyzo filmiyle örnekleyen Likoğlu, "İmamoğlu, kendisini kovdurmak istiyor, İstanbul'a aday olup kazanamazsa boşa çıkmış bir siyasetçi olur." dedi.

23:25 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hüseyin Likoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun kendisini CHP'de mağdur durumuna düşürmek için nasıl çalıştığını anlattı.

Hüseyin Likoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun kendisini CHP'de mağdur durumuna düşürmek için nasıl çalıştığını anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik başlatılan 'değişim' hareketine öncülük eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Tunceli'ye ziyarette bulundu.

İmamoğlu'nun değişim tartışmaları devam ederken Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'yi ziyaret etmesi 'manidar' olarak yorumlandı.

Kameraları gören İmamoğlu Tunceli ziyaretinde Kılıçdaroğlu'nu aradı: Sayın genel başkanım aradım cevap vermediniz

CHP'de genel başkanlık çekişmeleri tüm hızıyla sürüyor. Genel başkanlığa adaylığını açıklamaya hazırlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de ziyaretlerde bulundu. Kameralar önünde Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmesi yapan İmamoğlu,
"Sayın Genel Başkanım cebinizi aradım ama cevap vermediniz."
sözleriyle gündem oldu.

Hüseyin Likoğlu CHP'deki koltuk kavgalarını 'Kibar Feyzo' örneğiyle anlattı

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, tvnet'te canlı yayınlanan Olan Biten programında, CHP'de yaşanan 'koltuk' kavgalarına değindi.

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığına aday olmak istemediğini vurgulayan Likoğlu,
"'Kılıçdaroğlu beni İstanbul'a aday göstermesin de mağdur duruma düşeyim' düşüncesi var. Bu mağduriyetle de CHP Genel Başkanlığına yürüyecek"
diye konuştu.

"İmamoğlu kendisini kovdurmaya çalışıyor"

Yaşanan kavgaları Yeşilçam'dan Kibar Feyzo filmiyle örnekleyen Likoğlu,
"İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na kendisini kovdurmak istiyor. İmamoğlu, İstanbul'a aday olup kazanamazsa boşa çıkmış bir siyasetçi olur."
dedi.


"İmamoğlu mağdur olmayı AK Parti üzerinden denedi, başaramayınca Kılıçdaroğlu'na yöneldi"

Likoğlu konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem
İmamoğlu İstanbul'da belediye başkanı seçildiği günden beri cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor.
Yaptığı her şey bunu gözler önüne seriyor.
Hiçbir zaman İBB Başkanı olmadı.
Özellikle AK Parti iktidarında görevden uzaklaştırılmayı, 'şu yükü üzerimden alsalar da kahraman olsam' diye hayal kurdu.
Allah'tan AK Parti o tuzağa düşmedi.
Şimdi Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a aday olmak istemiyor. K
endisini aday yaptırmamak için geçtiğimiz 3-4 yıl içerisinde AK Parti ile hükümetle, Süleyman Soylu ile didişerek görevden alınıp mağdur olmak istedi.
AK Parti'den istediğini alamayınca bunu Kılıçdaroğlu üzerinde deniyor. B
eni yeniden İstanbul'a aday yapmasın diye Tunceli'de bu işleri yapıyor.
Kemal Bey'i arıyor. Bakmıyor telefonuna, oradaki vekil evini arıyor. Cebini aradım bakmadı falan gibi rencide edici davranışlarda bulunuyor.
İmamoğlu, 'Kılıçdaroğlu beni İBB'ye aday göstermedi' deyip kendisini mağdur duruma düşürüp, yerel seçimlerden sonra ki zaten seçimler de kaybedilecek;
aday olmadığı için de bir de mağdur olacak. Bu mağduriyetle de CHP Genel Başkanlığına yönelecek.

'Kılıçdaroğlu seçimi kaybetsin, rezil olsun bir daha genel başkanlığını ağzına alamayacak, siyasi mevta haline gelsin istiyor. Şu anda çok Kibar Feyzo'da rahmetli Kemal Sunal kendisini kovdurmak için Şener Şen'e yaptığı oyunlar gibi... İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na kendisini kovdurmak istiyor. 'Ağam beni aday yapmayacaksın değil mi?' konumuna getirmek istiyor.

Diyelim ki Kemal Bey, İmamoğlu'nu İstanbul'da aday göstermedi ve 2024'de hem İstanbul'u kaybetti hem de oy kaybı yaşadı.
İmamoğlu'nun aday olmadığı bu tabloda CHP genel başkanlığına gidişinin bir engeli kalır mı?
İmamoğlu aday oldu ve kazanamadı olursa boşa çıkmış bir siyasetçi olur.
Bana CHP genel başkanlığını verin diyebilir mi? Aday oldu kazandı diyelim yine CHP genel başkanlığına oynar."


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Hüseyin Likoğlu
#tvnet
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