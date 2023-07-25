Hüsnü Mahalli seçim sürecinde seçmeni nasıl kandırdıklarını itiraf etti: İyi gidiyoruz kazanacağız diyorduk

Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Hüsnü Mahalli seçim döneminde vatandaşlara yanıltıcı bilgi verdiklerini itiraf etti.
Seçim yenilgisinin ardından değişim krizinin yaşandığı CHP'de tartışmalar devam ederken muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Hüsnü Mahalli'den itiraf niteliğinde açıklamalar geldi.
Hüsnü Mahalli'den seçim süreci itirafı
Tele 1 yayınına katılan Mahalli, seçim öncesinde vatandaşlara yanıltıcı bilgi aktardıklarını itiraf etti. Konuşmasının başında 45 yıllık gazeteci olduğunu ve meslek hayatında hiç yalan söylemediğini ifade eden Mahalli, konuşmasının devamında ise CHP seçmenin morali bozulmasın diye Kılıçdaroğlu'nun seçim yarışını önde götürdüğünü söylediklerini anlattı.
"Milletin morali bozulmasın diye 'iyi gidiyoruz' diyorduk"
Mahalli şöyle konuştu: