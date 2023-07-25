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Hüsnü Mahalli seçim sürecinde seçmeni nasıl kandırdıklarını itiraf etti: İyi gidiyoruz kazanacağız diyorduk

Muhalefette seçim yenilgisinin ardından başlayan değişim tartışmaları devam ederken CHP'ye yakınlığıyla tanınan Gazeteci Hüsnü Mahalli'den dikkat çeken itiraflar geldi. Seçim sürecinde Kılıçdaroğlu'nun yenileneceğini bildiklerini ancak CHP seçmeninin morali bozulmasın diye yalan söylediklerini ifade eden Mahalli, "Biz milletin morali bozulmasın diye 'Biz iyi gidiyoruz. Kazanacağız. Yüzde 60 ile yüzde 80 ile kazanıyoruz' falan diyorduk. Çok affedersin bunu da herkes biliyor. Yani ben salak değilim. Her şeyi de biliyoruz muhalefetin ne durumda olduğunu." diye konuştu.

12:10 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Hüsnü Mahalli seçim döneminde vatandaşlara yanıltıcı bilgi verdiklerini itiraf etti.

Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Hüsnü Mahalli seçim döneminde vatandaşlara yanıltıcı bilgi verdiklerini itiraf etti.

Seçim yenilgisinin ardından değişim krizinin yaşandığı CHP'de tartışmalar devam ederken muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Hüsnü Mahalli'den itiraf niteliğinde açıklamalar geldi.

Hüsnü Mahalli'den seçim süreci itirafı

Tele 1 yayınına katılan Mahalli, seçim öncesinde vatandaşlara yanıltıcı bilgi aktardıklarını itiraf etti. Konuşmasının başında 45 yıllık gazeteci olduğunu ve meslek hayatında hiç yalan söylemediğini ifade eden Mahalli, konuşmasının devamında ise CHP seçmenin morali bozulmasın diye Kılıçdaroğlu'nun seçim yarışını önde götürdüğünü söylediklerini anlattı.



"Milletin morali bozulmasın diye 'iyi gidiyoruz' diyorduk"

Mahalli şöyle konuştu:

"Seçim öncesinde aşağı yukarı fotoğrafı da net olarak görüyorduk fakat biz milletin morali bozulmasın diye 'Biz iyi gidiyoruz. Kazanacağız. Yüzde 60 ile yüzde 80 ile kazanıyoruz' falan diyorduk. Çok affedersin bunu da herkes biliyor. Yani ben salak değilim. Her şeyi de biliyoruz. Muhalefetin ne durumda olduğunu."

Halk TV sunucusu Emin Çapa'dan 'Oyumu isterken iyiydi' diyerek CHP'ye veryansın etti: Yerel seçimlerin sonucu çok ağır olacak
Halk TV sunucusu Emin Çapa'dan 'Oyumu isterken iyiydi' diyerek CHP'ye veryansın etti: Yerel seçimlerin sonucu çok ağır olacak

CHP yönetimi, partideki 'değişim' hareketini destekleyen yayınlar yapan Halk TV ile anlaşmalarını sonlandırdı. Sunucu Emin Çapa, kanalına çeşitli ambargolar da uygulayan CHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Muhalefet seçmeninin kırgın, yılgın ve umutsuz olduğunu belirten Çapa, bunun seçimi kaybetmekten değil seçim sonrası yapılan açıklamalardan kaynaklandığını belirtti. "Affedersiniz oyumuzu isterken iyiydi, sizin sesinizi duyurmamızı isterken iyiydi." diyen Çapa, "Böyle şeyler yapmayın. Bir kere kendine zarar veriyor bu tip davranışlar. Bunu görmemiz lazım. Yoksa yerel seçimde çok ağır sonuçlara gidebiliriz." ifadelerini kullandı.


#Hüsnü Mahalli
#CHP
#seçim
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