Hüsnü Mahalli seçim sürecinde seçmeni nasıl kandırdıklarını itiraf etti: İyi gidiyoruz kazanacağız diyorduk

"Seçim öncesinde aşağı yukarı fotoğrafı da net olarak görüyorduk fakat biz milletin morali bozulmasın diye 'Biz iyi gidiyoruz. Kazanacağız. Yüzde 60 ile yüzde 80 ile kazanıyoruz' falan diyorduk. Çok affedersin bunu da herkes biliyor. Yani ben salak değilim. Her şeyi de biliyoruz. Muhalefetin ne durumda olduğunu."