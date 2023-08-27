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Hüsnü Mahalli'den Meral Akşener'e 'ilkesizsin' tepkisi: Masadan kalkıp tıpış tıpış geri oturdun

Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Hüsnü Mahalli, CHP tarafından fonlanan Tele 1'in canlı yayınında, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarda bulunan Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi. Akşener'i 'ilkesiz' olmakla suçlayan Mahalli, "Sen masadan kalkıp bir hafta sonra tıpış tıpış gelip oturdun. Bu nasıl bir ilkesizlik. Söylediği hiçbir cümleyi ciddiye almıyorum." ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında İYİ Parti liderinin ittifak ortağı HDP'yi hedef alan açıklamalarına da değinen Mahalli, "Akşener bir ara 'HDP ile asla olmayız' demiyordu. 2019'da HDP sayesinde aldılar o şehirleri." dedi.

18:47 . 27/08/2023 Pazar
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Meral Akşener'in ittifaklara kapıyı kapatan açıklamaları CHP yandaşı Hüsnü Mahalli'yi kızdırdı.

Meral Akşener'in ittifaklara kapıyı kapatan açıklamaları CHP yandaşı Hüsnü Mahalli'yi kızdırdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurmayları tarafından ittifak konusunda net bir tavır konulacakmış gibi lanse edilen konuşmasıyla yine kafaları karıştırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuk sevdalısı olmakla, İmamoğlu ve Yavaş'ı da cesur davranmamakla suçlayan Akşener, "Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim" dedi. Akşener'in, yerel seçimlerde kendi kadrolarıyla milletin huzuruna çıkacaklarını söylemesine rağmen, tüm partilere "ayrı ayrı seçimlere girelim, biz varız, sizleri de bekleriz" demesi, yerel özellikler ve taleplerde işbirliği olabileceğini söylemesi soru işareti oluşturdu.

CHP tarafından fonlanan Tele 1'de muhalefete yakın çıkışlarıyla bilinen gazeteci Hüsnü Mahalli, Akşener'e sert sözlerle yüklendi.

"Milleti boş yere heyecanlandırdı"

Akşener'in söylediklerinin hiçbirinin önemi olmadığını vurgulayan Mahalli,
"Milleti boş yere günlerdir heyecanlandırdılar. İttifaktaki en büyük yanlışlığı Akşener masadan kalkarak yaptı. Topluma büyük bir güvensizlik verdi. Hikaye orada başladı."
diye konuştu.


"Masadan kalkıp tıpış tıpış geri oturdun"

Akşener'i 'ilkesiz' olmakla suçlayan Mahalli,
"Sen masadan kalkıp bir hafta sonra tıpış tıpış gelip oturdun. Bu nasıl bir ilkesizlik. Söylediği hiçbir cümleyi ciddiye almıyorum."
ifadelerini kullandı.

HDP ile ittifakı yüzüne vurdu: Onlar sayesinde kazandınız şehirleri

Sözlerinin devamında Akşener'in ittifak ortağı HDP'yi hedef alan açıklamalarına da değinen Mahalli,
"Akşener bir ara 'HDP ile asla olmayız' demiyordu. Sonrasında ise 'HDP ile olmam' diyerek toplumu provoke ettiler. HDP sayesinde aldılar o şehirleri. Nitekim İstanbul ve Ankara HDP desteğiyle alındı."
dedi.

"İYİ Parti'nin yüzde 5 oy potansiyeli var"

Mahalli, İYİ Parti'nin yüzde 5 oy potansiyeli olduğunu da söyleyip,
"İYİ Parti'nin yüzde 8 oy potansiyeli vardı o da yüzde 5'lere düşmüştür. Alsa alsa Karadeniz'de 3 tane küçük ilçeyi alabilir. İYİ Parti konusunda artık kimsenin umudu kalmadı.
" görüşünü dile getirdi.


#Meral Akşener
#Hüsnü Mahalli
#İYİ Parti
#CHP
#Millet İttifakı
#HDP
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