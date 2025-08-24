Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Husumetlilerin sopalı kavgası ölümle bitti

Husumetlilerin sopalı kavgası ölümle bitti

18:4424/08/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Sopalı saldırıya uğrayan Haluk Taş hayatını kaybetti.
Sopalı saldırıya uğrayan Haluk Taş hayatını kaybetti.

Adana'da bir şahsın, daha önceden aralarında anlaşmazlık bulunan kişilere sopayla saldırması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Adana’da husumetlisine sopayla saldıran şahıs, 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi de ağır yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, buluşan Kadir E. ile daha önceden aralarında anlaşmazlık bulunan Haluk Taş ve Bahri Açıkgöz arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kadir E., sopayla Taş ve Açıkgöz’e saldırarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Haluk Taş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Bahri Açıkgöz ise ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği Açıkgöz’ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheli Kadir E. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



#Adana
#Sopa
#Kavga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Üniversite yolunda son adım: YKS 2025 yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS kayıt tarihleri ve gerekli belgeler