Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Adana'da somun ve pide ekmeğe yüzde 20 zam

Adana'da somun ve pide ekmeğe yüzde 20 zam

18:2322/08/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Adana'da 210 gram somun ve pide ekmek 15 lira oldu.
Adana'da 210 gram somun ve pide ekmek 15 lira oldu.

Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Adana’da 12,5 liradan satılan 210 gram somun ve pide ekmeğe yüzde 20 zam yapıldı. 15 lira olarak belirlenen yeni fiyatın 23 Ağustos itibariyle geçerli olacağı açıklandı.

Adana’da 210 gram somun ve pide ekmeğin fiyatı yüzde 20 zamlanarak 15 lira oldu.

Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Adana’da 12,5 liradan satılan ekmeğin fiyatının yüzde 20 zam yapılarak 15 lira olarak belirlendiği bildirildi. Zamlı ekmek satışına 23 Ağustos itibarıyla başlanacağı açıklandı.



#Adana
#Ekmek
#Zam
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF YAZ OKULU SONUÇ TARİHİ 2025: AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman duyurulacak? İşte açıklama tarihi