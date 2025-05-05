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Muş'ta ekmeğe zam: Gramajla birlikte fiyatı da yükseldi

Muş'ta ekmeğe zam: Gramajla birlikte fiyatı da yükseldi

23:295/05/2025, Pazartesi
IHA
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Muş'ta ekmeğe zam kararının artan maliyetler doğrultusunda alındığı belirtilildi.
Muş'ta ekmeğe zam kararının artan maliyetler doğrultusunda alındığı belirtilildi.

Muş'ta il genelinde daha önce 210 gram olarak satılan ekmeğin gramajı 250 grama çıkarıldı. Gramaj artışıyla birlikte fiyat da değişti. 9 TL olan ekmek, 5 Mayıs Pazartesi gününden itibaren 12,5 TL'den satışa sunuldu.

Muş'ta ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Yeni düzenlemeyle ekmeğin gramajı artırılırken, fiyatı da yükseldi.

Gramajla birlikte fiyatı da yükseldi

Muş genelinde daha önce 210 gram olarak satılan ekmeğin gramajı 250 grama çıkarıldı. Gramaj artışıyla birlikte fiyat da değişti. 9 TL olan ekmek, 5 Mayıs Pazartesi gününden itibaren 12,5 TL'den satışa sunuldu. Zam kararının artan maliyetler doğrultusunda alındığı belirtilirken, düzenleme il genelindeki tüm fırınlarda uygulanacak. Yapılan zamlarla ekmeğin kilo fiyatının 42,84 TL'den 50 TL'ye çıkması ile yüzde 16,7 oranında bir artış oldu.

"Zam bizde gecikmeli uygulandı"

Konuya ilişkin açıklama yapan Muş Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Naim Asan, "Bu zaten birçok ilde yılbaşından hemen sonra alınan bir karardı. Bizde ise yaklaşık üç ay gecikmeli olarak uygulandı. Çevre illeri ve Türkiye ortalamasını da dikkate aldık. Şu an bizde 240 gram ekmek 12,50 TL. Her ne kadar karar 240 gram olarak alınmış olsa da fırıncılar vatandaşın lehine düşünerek 250 gram ekmek üretiyor. Bu gramaj devam edecek. Bu fiyat yılsonuna kadar geçerli olacak. Şu an ekmeğin kilogram fiyatı 50 TL'ye geliyor. Çevre illerimizde kilogram fiyatı 62 TL, hatta 65 TL'ye kadar çıkabiliyor" dedi.



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