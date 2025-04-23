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Muş'ta heyelan meydana geldi

Muş'ta heyelan meydana geldi

19:4323/04/2025, Çarşamba
IHA
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Çalışma başlatan ekipler, kaya ve toprak yığınlarını iş makineleri yardımıyla temizledi.
Çalışma başlatan ekipler, kaya ve toprak yığınlarını iş makineleri yardımıyla temizledi.

Muş merkeze bağlı Derecik-Ilıca-Ağıllı grup köy yolunda heyelan meydana geldi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen Muş İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, hızlı bir şekilde müdahalede bulundu.

Etkili olan sağanak yağışlar ve kar sularının etkisi ile meydana gelen heyelan sonucu yolun ulaşıma kapanması üzerine İl Özel İdaresi saha amiri Lezgin Dinçer'in koordinesinde çalışma başlatan ekipler, kaya ve toprak yığınlarını iş makineleri yardımıyla temizledi. Yoğun ve titiz bir çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.


Bölgede yaşanabilecek yeni heyelan riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim önceliğimizdir. Derecik-Ilıca-Ağıllı grup köy yolunda meydana gelen heyelan sonrası ekiplerimiz hızla bölgeye intikal etmiş ve yolu kısa sürede yeniden ulaşıma açmıştır. Özverili çalışmaları nedeniyle tüm personelimize teşekkür ediyorum. Halkımızın güvenli ulaşımını sağlamak adına çalışmalarımız aralıksız sürecektir" dedi.



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