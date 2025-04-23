Muş'ta heyelan meydana geldi

Etkili olan sağanak yağışlar ve kar sularının etkisi ile meydana gelen heyelan sonucu yolun ulaşıma kapanması üzerine İl Özel İdaresi saha amiri Lezgin Dinçer'in koordinesinde çalışma başlatan ekipler, kaya ve toprak yığınlarını iş makineleri yardımıyla temizledi. Yoğun ve titiz bir çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.