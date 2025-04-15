Giresun'da heyelan: Yol trafiğe kapatıldı

Bulancak-Kovanlık yolu üzerinde yaşanan heyelan, ulaşımı olumsuz etkiledi ve yol bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, hızlı bir şekilde müdahale ederek yaptıkları çalışmalar sonucu yolu tek şerit olarak trafiğe açtı.