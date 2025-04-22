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Bartın haberleri: Heyelan nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

Bartın haberleri: Heyelan nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

20:2522/04/2025, Salı
IHA
Yeni Şafak
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Bartın'da heyelan
Bartın'da heyelan

Bartın'da Kumluca ve Abdipaşa beldeleri arasındaki karayolunda heyelan meydana geldi.

Ekipler tarafından yol temizlenirken, zaman zaman devam eden heyelen sürücüleri korkutuyor.


Bartın'da yağan kar ve yağışların ardından Kumluca ve Abdipaşa arasındaki karayolu Ceyüpler köyü Akoran mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelanda ağaçların köküyle sökülerek yol kenarına sürüklenirken, zaman zaman da karayoluna toprak ve kaya paraçaları düşüyor.


Düşen parçalar ekipler tarafından yoldan kaldırılırken, sürücüler ise düşen parçalar nedeniyle tedirgin olduklarını belirtti.

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