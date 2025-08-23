Yeni Şafak
Adana’da şiddet iddiası: Anne gözaltına alındı

17:4223/08/2025, Saturday
AA
Çocuk koruma altına alındı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kızına kötü muamelede bulunduğu iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Adana, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuzlar Mahallesi'nde Ayşegül Y'nin (35), kızı E.H.Y'ye (10) evinde kötü muamelede bulunduğu ihbarı üzerine araştırma başlattı.

Adresi tespit eden ekipler, ikamete giderek anne Ayşegül Y'yi gözaltına aldı.

E.H.Y. ise akrabalarının evinde bulunarak koruma altına alındı.

Öte yandan, Ayşegül Y'nin, olayı haber alıp evlerine gelen bir yakınına sığınmak isteyen kızına bıçakla engel olmaya çalıştığı anlara ilişkin görüntülere de ulaşıldı.



