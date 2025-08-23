Antalya’da helikopter destekli şafak operasyonu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla Muratpaşa ilçesinde 30 farklı adrese eş zamanlı "Şafak-07 Huzur-4" operasyonu düzenledi.