Antalya’da helikopter destekli şafak operasyonu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Antalya'da helikopter destekli şafak operasyonu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

10:4723/08/2025, Cumartesi
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 30 adrese eş zamanlı düzenlediği asayiş operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve narkotik madde ele geçirilirken, 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen hava destekli asayiş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla Muratpaşa ilçesinde 30 farklı adrese eş zamanlı "Şafak-07 Huzur-4" operasyonu düzenledi.

Helikopter ve dron destekli operasyona, 75 ekip ve 239 personel katıldı.

Aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 kesici alet, tabanca lazeri, 32 tüfek kartuşu, 154 fişek, 225 kurusıkı tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 10 şüpheli yakalandı.



