Firari FETÖ hükümlüsü iki eski polis yakalandı

Kayseri'de aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma neticesinde hakkında "FETÖ'ye üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı suçtan hapse mahkum edilen iki firari eski polis saklandıkları adreste yakalandı.
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 eski polis yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, hakkında "FETÖ'ye üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. (57) ve aynı suçtan 5 yıl hapse mahkum edilen M.Y. (52) saklandıkları adreste yakalandı.
Hükümlü eski polisler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.