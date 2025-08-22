Suç işledikleri silahları değiştirseler de yakayı ele verdiler: Firari oldukları ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen kurşunlama olaylarıyla ilgili ele geçirilen tabancaları balistik incelemeye gönderdi. Sonuçlara göre tabancaların iğne ve namlu kısımlarının değiştirilip tekrar kullanılmak üzere piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şüphelilerin Fatih Haseki Sultan Mahallesi’nde bulunan adreslerine operasyon düzenledi.

Evde bulunan B.C.S. ve A.T.P. Kağıthane polisi tarafından yakalandı. Yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 1 adet sürgü kapağı ve 4 adet namlu geçirildi. Ayrıca 12 adet fişek ile silah yapım ve tamir işlemlerinde kullanılan çok sayıda el aleti bulundu. Yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamalarında, B.C.S. isimli şüphelinin ‘6136 SKM’ ve ‘Güveni Kötüye Kullanma’ suçlarından 5 yıl 6 ay, A.T.P. şüphelinin ise ‘Otodan Hırsızlık’, ‘Kapkaç’ ve ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçlarından 14 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.