Suç işledikleri silahları değiştirseler de yakayı ele verdiler: Firari oldukları ortaya çıktı

14:0622/08/2025, Cuma
G: 22/08/2025, Cuma
DHA
İstanbul Kağıthane'de kurşunlama olaylarında kullanılan silahların balistik incelemesinde iğne ve namlu kısımlarının değiştirildiği tespit edildi. Şüphelilerin Fatih’teki adresine operasyon yapan polis 2 kişiyi yakaladı. Evde 6 ruhsatsız tabanca ve silah tamir işlemlerinde kullanılan aletler ele geçirildi. İki şüphelinin toplamda 19 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen kurşunlama olaylarıyla ilgili ele geçirilen tabancaları balistik incelemeye gönderdi. Sonuçlara göre tabancaların iğne ve namlu kısımlarının değiştirilip tekrar kullanılmak üzere piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şüphelilerin Fatih Haseki Sultan Mahallesi’nde bulunan adreslerine operasyon düzenledi.


Toplamda 19 yıl 7 ay hapis cezaları çıktı


Evde bulunan B.C.S. ve A.T.P. Kağıthane polisi tarafından yakalandı. Yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 1 adet sürgü kapağı ve 4 adet namlu geçirildi. Ayrıca 12 adet fişek ile silah yapım ve tamir işlemlerinde kullanılan çok sayıda el aleti bulundu. Yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamalarında, B.C.S. isimli şüphelinin ‘6136 SKM’ ve ‘Güveni Kötüye Kullanma’ suçlarından 5 yıl 6 ay, A.T.P. şüphelinin ise ‘Otodan Hırsızlık’, ‘Kapkaç’ ve ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçlarından 14 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.


Tutuklandılar


Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan A.T.P. ve B.C.S. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.




