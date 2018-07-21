Gündem Huzur operasyonunda aranan 489 zanlı yakalandı
İSTANBUL

Huzur operasyonunda aranan 489 zanlı yakalandı

Huzur operasyonunda aranan 489 zanlı yakalandı

Türkiye genelinde ikincisi gerçekleşen 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması'nda aranan 489 şüpheli yakalanırken, 69'u Suriyeli ve yabancı uyruklu dilenci olmak üzere 550 kişiye adli veya idari işlem yapıldı. Dilencilik, rahatsız etme, emre aykırı davranış, trafiği tehlikeye sokma suçlarından toplam 54 bin 875 idari para cezası kesildi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Ülke genelinde ikincisi gerçekleşen "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" kapsamında aranan 489 zanlı yakalandı, 69'u Suriyeli ve yabancı uyruklu dilenci olmak üzere 550 kişiye adli veya idari işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, yurt genelinde özellikle kavşak, park ve benzeri kamuya açık mekanlarda, başta çocuklar olmak üzere bazı kişilerin araç camı silmesi, insanları taciz ederek para vermeye zorlaması, mendil, çiçek, hediyelik eşya satışı yapması ve dilenmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, cami, hastane, terminal, gar, park, bahçe gibi yerlerde eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar Uygulaması-2" gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda dün gerçekleştirilen uygulamaya, Emniyet, Jandarma, Göç İdaresi ve Belediye Başkanlıklarından 8 bin 505 karma ekipte görevli 33 bin 334 personel katıldı.

Uygulamada 38 dedektör köpek de kullanıldı.

550 kişiye adli veya idari işlem

Ekiplerce 233 bin 16 kişinin kontrol edildiği uygulamada, aranan 489 şüpheli yakalandı. 69'u Suriyeli ve yabancı uyruklu dilenci olmak üzere 550 kişiye adli veya idari işlem yapıldı, bunların 24'ü gözaltına alındı.

Özellikle kavşaklar ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan denetimlerde, dilencilik, rahatsız etme, emre aykırı davranış, trafiği tehlikeye sokma suçlarından toplam 54 bin 875 idari para cezası kesildi. Dilencilerin üzerinden çıkan bin 748 lira kamuya aktarıldı.

Ekiplerce yakalanan yabancı uyruklular, idari işlem yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, dilencilik yapan 17'si yabancı uyruklu olmak üzere 61 çocuk ise ailelerine teslim edildi.

Aranan 19 araç bulundu

Uygulama kapsamında bin 468 umuma açık iş yeri kontrol edilirken, bunlardan 5'ine kusur ve eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle işlem uygulandı.

Trafik kontrolleri sırasında 65 bin 14 araç incelenirken aranan 19 araç bulundu, eksiği tespit edilen 965 araca 422 bin 521 lira idari para cezası kesildi, 243 araç da trafikten men edildi.

Kişilerin üzeri, araçlar ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 6 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, bin 205 mermi, 4 kesici veya delici alet, 224 gram esrar, 3,45 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap ve 591 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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