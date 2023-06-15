|
Gündem

İBB 4 yıldır para ödemeyince artık teker dönmüyor

İstanbul’da ulaşımı her geçen gün içinden çıkılamaz hale getiren İBB yönetimi bu kez de özel halk otobüsü sahiplerini mağdur etti

Neslihan Önder
04:00 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
stanbul Toplu Taşıma Platformu

stanbul Toplu Taşıma Platformu

İstanbul’da ulaşımı her geçen gün içinden çıkılamaz hale getiren İBB yönetimi bu kez de özel halk otobüsü sahiplerini mağdur etti. 4 yıldır İBB’den para alamayan sürücüler, yaptıkları basın açıklamasıyla mağduriyetin giderilmesini istedi. İstanbul’daki 3 bin civarında özel halk otobüsü bulunduğunu anlatan İstanbul Toplu Taşıma Platformu Başkanı Sedat Şahin, yaşanan ödeme sıkıntısına dikkat çekerek, artık teker çalıştıramaz hale geldiklerini söyledi.

HER OTOBÜSÜN ALACAĞI VAR

İBB’de her otobüsün 600 bin liraya yakın alacağı olduğunu ifade eden Şahin, “Alacakların verilmemesi nedeniyle vergilerimizi dahi ödeyemiyoruz. Araçlara tamir ve bakım yaptıramıyoruz. Bankalara olan kredi borçlarını ödeyemiyoruz. Esnaflara haciz geldi. Akaryakıt alamıyoruz. Eşlerimizin bileziklerini bozdurduk, araçlarımızı sattık, zor durumdayız” diye konuştu. Bu sorunun hizmet kalitesine yansıdığını anlatan Şahin, sorunun çözülmesini istedi.

KAZALARDAN KİM SORUMLU?

İstanbul’da toplu taşımanın sürmesi için ödeme alınmasının şart olduğunu anlatan Özel Halk Otobüsü sahibi Servet Nur, “Kaliteli hizmet vermek istiyoruz ” derken, Ömer Ağıralan ise, “Bakımsızlıktan oluşacak kazaların sorumlusu kim” diyerek tepkisini gösterdi.

#İBB
#Otobüs
#Sedat Şahin
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Voleybol (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi: Hollanda 0-3 Türkiye