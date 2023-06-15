İBB 4 yıldır para ödemeyince artık teker dönmüyor

İstanbul’da ulaşımı her geçen gün içinden çıkılamaz hale getiren İBB yönetimi bu kez de özel halk otobüsü sahiplerini mağdur etti. 4 yıldır İBB’den para alamayan sürücüler, yaptıkları basın açıklamasıyla mağduriyetin giderilmesini istedi. İstanbul’daki 3 bin civarında özel halk otobüsü bulunduğunu anlatan İstanbul Toplu Taşıma Platformu Başkanı Sedat Şahin, yaşanan ödeme sıkıntısına dikkat çekerek, artık teker çalıştıramaz hale geldiklerini söyledi.

HER OTOBÜSÜN ALACAĞI VAR

İBB’de her otobüsün 600 bin liraya yakın alacağı olduğunu ifade eden Şahin, “Alacakların verilmemesi nedeniyle vergilerimizi dahi ödeyemiyoruz. Araçlara tamir ve bakım yaptıramıyoruz. Bankalara olan kredi borçlarını ödeyemiyoruz. Esnaflara haciz geldi. Akaryakıt alamıyoruz. Eşlerimizin bileziklerini bozdurduk, araçlarımızı sattık, zor durumdayız” diye konuştu. Bu sorunun hizmet kalitesine yansıdığını anlatan Şahin, sorunun çözülmesini istedi.

KAZALARDAN KİM SORUMLU?