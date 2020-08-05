İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilde: Tatil yaptığı kadar hizmet etseydi her şey güzel olurdu

İBB 'üç hafta içinde düzelecek' dedi: Haliç daha da siyaha büründü

Mavi sularının siyaha bürünmüş hali daha önce de görüntülenerek bir anda Türkiye'nin gündemine gelen Haliç, günler sonra yeniden görüntülendi. Yeniden çekilen görüntülerde Haliç'in mavi sularının daha da siyaha büründüğü görüldü. İBB yetkilileri ise durumun yağmur sularından ve 'alg'lerden oluştuğunu iddia ederek 3 hafta içerisinde normale döneceğini belirtmişti. Aradan 3 hafta geçmesine rağmen Haliç'in sularının daha da siyaha bürünmesi vatandaşları isyan ettirdi.