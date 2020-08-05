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Gündem İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilde Tatil yaptığı kadar hizmet etseydi her şey güzel olurdu
POLİTİKA İSTANBUL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilde: Tatil yaptığı kadar hizmet etseydi her şey güzel olurdu

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatil yapıyor. İmamoğlu, ünlü müteahhit Nedim Keçeli’nin evinde misafir oldu. Keçeli ailesi fotoğrafı sosyal medyadan paylaşırken bazı takipçiler, “Tatil yaptığı kadar hizmet etseydi her şey güzel olurdu ama olmadı” şeklinde yorum yaptı.

Haber Merkezi İHA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatil yapıyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatil yapıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un birçok ilçesinde lüks konutlar yapan inşaat firmasının sahibi Nedim Keçeli’nin Bodrum’daki yazlığına misafir oldu. Keçeli ailesi, buluşmayı sosyal medya hesabından, “Başkanımız ve zarif eşini keyifle ağırladık” notuyla paylaştı.

Alınan bilgiye göre, akşam yemeği veren Keçeli Ailesinin davetine Selen Keçeli de katıldı. İmamoğlu Ailesiyle birlikte yemek yiyen Gamze-Nedim ve Selen Keçeli, Ekrem İmamoğlu’yla bol bol sohbet ederek keyifli bir akşam geçirdi.

İHA
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatil yapıyor.

Buluşmanın fotoğrafları Keçeli ailesinden Engin Keçeli’nin eşi Selen Keçeli ve Gamze Karaman Keçeli tarafından sosyal medya hesabından yayınlandı.

  • Bazı takipçiler, “Tatil yaptığı kadar hizmet etseydi her şey güzel olurdu ama olmadı” şeklinde yorum yaptı.

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