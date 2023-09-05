İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki sele ilişkin açıklama: Geçmiş dönemlerde karşılaştığımız farklı görüntüler bu yağışta görülmemiştir

İstanbul'daki sel felaketi sonrası açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, yaptıkları yatırımlar sayesinde eski sel görüntülerinin oluşmadığını öne sürdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıklamıştı. Sağanak, akşam saatlerinde Arnavutköy, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde etkili oldu. Vatandaşların kameralarına yansıyan görüntülerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda büyük aksamalar yaşandığı görüldü. Kayaşehir Metrosu'nu su bastı, vatandaşlar güçlükle tahliye edildi.
Şehrin dört bir yanından afet görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sel sessiz kaldı. AKOM'un en son 5 gün önce paylaşım yaptığı görüldü.