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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki sele ilişkin açıklama: Geçmiş dönemlerde karşılaştığımız farklı görüntüler bu yağışta görülmemiştir

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış, birçok ilçede sel, su baskını ve taşkınlara neden oldu. Yaşananlar sonrasında kameralar karşısına geçen İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, "Geçmiş dönemlerde karşılaştığımız farklı görüntüler bu yağışta görülmemiştir. Bu da önemli bir gelişme." açıklamasını yaptı. "Dört yılda yerin altında önem verdiğimiz yatırımların İstanbul için ne kadar hayati olduğunu gördük." diyen İmamoğlu gerektiği takdirde ekiplerle beraber sahaya çıkabileceğini söyledi.

23:17 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
İstanbul'daki sel felaketi sonrası açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, yaptıkları yatırımlar sayesinde eski sel görüntülerinin oluşmadığını öne sürdü.

İstanbul'daki sel felaketi sonrası açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, yaptıkları yatırımlar sayesinde eski sel görüntülerinin oluşmadığını öne sürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıklamıştı. Sağanak, akşam saatlerinde Arnavutköy, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde etkili oldu. Vatandaşların kameralarına yansıyan görüntülerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda büyük aksamalar yaşandığı görüldü. Kayaşehir Metrosu'nu su bastı, vatandaşlar güçlükle tahliye edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada 112 ihbar hattına 1150 su baskını ihbarı yapıldı, can kaybı ve yaralı olmadığı belirtildi. İstanbul Valisi Davut Gül,
"Sel baskınlarına karşı duyarlı olunması, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını önemle rica ederim."
açıklamasında bulundu.

Şehrin dört bir yanından afet görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sel sessiz kaldı. AKOM'un en son 5 gün önce paylaşım yaptığı görüldü.

İmamoğlu: Geçmiş dönemlerde karşılaştığımız farklı görüntüler bu yağışta görülmemiştir

Yaşananlar sonrasında kameralar karşısına geçen İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu,
"Geçmiş dönemlerde karşılaştığımız farklı görüntüler bu yağışta görülmemiştir. Bu da önemli bir gelişme.
" açıklamasını yaptı.

"Dört yılda yatırımlarımızın ne kadar hayati olduğunu gördük"

"Dört yılda yerin altında önem verdiğimiz yatırımların İstanbul için ne kadar hayati olduğunu gördük."
diyen İmamoğlu,
"Göreve gelir gelmez gösterdiğimiz bilinçli çalışmanın gerçekten İstanbul için ne kadar mühim bir çalışma olduğunun da altını çizmek gerekir."
dedi.

"Gerekirse sahaya çıkarım"

Yağışın bazı noktalarda metrekareye 150 kilogram düştüğünü belirten İmamoğlu,
"Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Yoğunlaşan ve tedbir alınması gereken bir kısım noktaları tespit edersek mutlaka kendim sahaya çıkacağım."
ifadelerini kullandı.

Meteoroloji ve Valilik peş peşe uyarmıştı: İstanbul'u sağanak yağış vurdu
Meteoroloji ve Valilik peş peşe uyarmıştı: İstanbul'u sağanak yağış vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıklamıştı. Sağanak, akşam saatlerinde Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde etkili oldu. Vatandaşların kameralarına yansıyan görüntülerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşandığı görüldü. Başta Başakşehir ve Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağış ile ilgili İstanbul Valisi Davut Gül de bir paylaşımda bulundu. Vali Gül, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması konusunda uyardı. İstanbul Valiliği de 112 ihbar hattına 1150 su baskını ihbarı yapıldığını, bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.


#Ekrem İmamoğlu
#İstanbul
#CHP
#Başakşehir
#Küçükçekmece
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#İBB
#Arnavutköy
18 dakika önce
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