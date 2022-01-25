İBB Başkanı İmamoğlu: Herkes kendi kaldırımını temizlemeli belediye her kaldırıma adam koyamaz
İstanbul'da yoğun kar yağışı ile birlikte ulaşımda aksaklıklar sürüyor. Dün öğle saatlerinde başlayan karın yoğunluğunun artmasıyla binlerce İstanbullu yolda kaldı. Belediye tarafından tuzlama ve kar küreme çalışmalarının yapılmadığı kentte vatandaşlar zor anlar yaşadı. İBB Başkanı İmamoğlu ise yaşanan olumsuzluklarla ilgili "Pek çok ülkede apartmanlar kendi kaldırımını kendi temizler. Dükkanının önünü dükkan sahibi temizler. Belediye her kaldırıma adam koyamaz." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da kar esareti sürüyor. Belediye tarafından tuzlama ve kar küreme çalışmalarının yapılmadığı kentte vatandaşlar zor anlar yaşıyor.
İLGİNÇ ÇAĞRI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışı sonrası kapanan yollar ve kaldırımlarla ilgili ilginç bir çağrıda bulundu.
"BELEDİYE HER SOKAĞA ADAM KOYAMAZ"
İmamoğlu açıklamasında "Pek çok ülkede apartmanlar kendi kaldırımını kendi temizler. Dükkanının önünü dükkan sahibi temizler. Belediye her kaldırıma adam koyamaz." ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun bu açıklamasına tepki yağdı.