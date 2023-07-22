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İBB Başkanı İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na rest çekti: Siz genel başkanlığa devam ederseniz yerel seçimlerde ben yokum

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediye başkanları, 2024’teki yerel seçim çalışmalarını değerlendirmek üzere CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Gazeteci Yazar Yalçın Bayer, CHP Belediye Başkanları toplantısında konuşan İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’na “Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum” dediğini belirtti. Bunun üzerine yaşanan tartışmaları da Bayer sosyal medya hesabından paylaştı.

20:36 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

Arşiv - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP Belediye Başkanları Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kılıçdaroğlu 'sızdırılan video'nun ardından ilk kez bir araya gelirken toplantıda sert tartışmaların yaşandığı öğrenildi.

Toplantıda yaşanan tartışmaları sosyal medya hesabından paylaşan Gazeteci Yazar Yalçın Bayer, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya geldiğini aktardı.

İMAMOĞLU: DİNLEYECEKSİN

Bayer, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum" dediğini paylaştı.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile İmamoğlu'nun da tartıştığını da aktaran Bayer, şunları söyledi:

"Bugün CHP Belediye Başkanları toplantısında konuşan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na
“Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum”
demiş, bunun üzerine Ahmet Akın, İmamoğlu’na “Konuşmanızı toparlayın” dediğinde, “toparlayamam, dinleyeceksin” karşılığını vermiş. Olmuyor, ayıp."

"SENDE PARTİ RUHU YOK"

"CHP belediye başkanları toplantısında bir vaka daha.

İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile sert bir şekilde tartışmışlar. “Sende parti ruhu yok, daha sen yenisin” demiş, Kerimoğlu. CHP’ye yazık, büyük abiler duruma hemen müdahale etmeli.."





Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na 'gizli toplantı' tepkisi: İstanbul için 200 toplantı yaptın mı?
Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na 'gizli toplantı' tepkisi: İstanbul için 200 toplantı yaptın mı?

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul'u unutan İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İmamoğlu'nun kendi siyasi çıkarları için 50 günde 200 toplantı yaptığını belirten Göksu, "Aynı İBB Başkanı, İstanbul'un en hayati konusu olan deprem için İBB Meclisi'ndeki özel oturuma bile katılmadı." diye konuştu. AK Parti'nin vizyonu karşısında İmamoğlu'nun paniklediğini ve krize girdiğini vurgulayan Göksu, "İmamoğlu, İstanbullulara hesap vermeden kaçmak istiyor. İstanbullulara soruyorum 4,5 yılda dün kötüydü bugün iyi oldu dedikleri bir husus var mı?" dedi.

İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz: Toplantı görüntülerini Kılıçdaroğlu yanlıları sızdırdı asıl mağdur İmamoğlu
İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz: Toplantı görüntülerini Kılıçdaroğlu yanlıları sızdırdı asıl mağdur İmamoğlu

Gazeteci İsmail Saymaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifşa olan 'darbe planı' toplantısını aklamaya çalıştı. Saymaz, görüntüleri Kılıçdaroğlu yanlılarının sızdırıp, yaydığını belirterek, "YouTube'a yüklendiği anda WhatsApp gruplarına dağıtan bazı kritik gazetecileri arayıp, 'bak böyle bir şey var' diyenlerin tamamı Kılıçdaroğlu yanlıları. Belli ki delegeleri etkilemek için dolaşıma soktular fakat ayaklarına sıktılar." ifadelerini kullandı. Toplantıda hukuksuz bir şeyin olmadığını iddia eden Saymaz, "Toplantıda gizli bir darbe planı bir ihanet yok. Kılıçdaroğlu hakkında bir terbiyesizlik yok. Parti hukukunu sarsacak bir girişim yok. Neyle suçlayacaksınız bu insanları?" İmamoğlu ve arkadaşlarının seçmen gözünde mağdur edildiği bir video bu." sözleriyle asıl mağdurun İmamoğlu olduğunu öne sürdü. Görüntüyü sızdıranların Kılıçdaroğlu yanlıları olduğunu iddia eden Saymaz, "Kılıçdaroğlu'nu sevenlerin bir kere şu kaset işinden uzak durması gerekir. Çünkü Kemal Bey kaset nedeniyle istifa eden Baykal'ın yerine geldi. Genel Başkandan yana olanların kalkıp böyle bir kaseti dolaştırması bir kez daha ayağına sıkmaktır."


#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
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