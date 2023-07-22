İBB Başkanı İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na rest çekti: Siz genel başkanlığa devam ederseniz yerel seçimlerde ben yokum

Gazeteci İsmail Saymaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifşa olan 'darbe planı' toplantısını aklamaya çalıştı. Saymaz, görüntüleri Kılıçdaroğlu yanlılarının sızdırıp, yaydığını belirterek, "YouTube'a yüklendiği anda WhatsApp gruplarına dağıtan bazı kritik gazetecileri arayıp, 'bak böyle bir şey var' diyenlerin tamamı Kılıçdaroğlu yanlıları. Belli ki delegeleri etkilemek için dolaşıma soktular fakat ayaklarına sıktılar." ifadelerini kullandı. Toplantıda hukuksuz bir şeyin olmadığını iddia eden Saymaz, "Toplantıda gizli bir darbe planı bir ihanet yok. Kılıçdaroğlu hakkında bir terbiyesizlik yok. Parti hukukunu sarsacak bir girişim yok. Neyle suçlayacaksınız bu insanları?" İmamoğlu ve arkadaşlarının seçmen gözünde mağdur edildiği bir video bu." sözleriyle asıl mağdurun İmamoğlu olduğunu öne sürdü. Görüntüyü sızdıranların Kılıçdaroğlu yanlıları olduğunu iddia eden Saymaz, "Kılıçdaroğlu'nu sevenlerin bir kere şu kaset işinden uzak durması gerekir. Çünkü Kemal Bey kaset nedeniyle istifa eden Baykal'ın yerine geldi. Genel Başkandan yana olanların kalkıp böyle bir kaseti dolaştırması bir kez daha ayağına sıkmaktır."