Gündem İBB çalışanından Göksuya tehdit
İSTANBUL

İBB çalışanından Göksu’ya tehdit

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Utkan Baştürk, belediye çağrı merkezini arayarak Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’yu tehdit etti. Baştürk sosyal medya üzerinden de yaptığı paylaşımlarda hakaret edip, küfürler yağdırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB çalışanından Göksu’ya tehdit
Utkan Baştürk

İBB Meclis toplantılarında yaptığı konuşmalarla dikkatleri üzerine çeken Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB’de Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görevli personel Utkan Baştürk’ün tehditlerine ve ağır hakaretlerine maruz kaldı. İBB tarafından bu dönemde CHP referansıyla işe girdiği anlaşılan Utkan Baştürk’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kamuoyunda infiale sebep oldu.

BELEDİYEYİ ARAYARAK TEHDİT ETTİ

  • Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu’yu Facebook hesabı paylaşımlarıyla tehdit eden Utkan Baştürk’ün, Esenler Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden de tehdit ve hakaretlerde bulunduğu öğrenildi. Baştürk’ün, Esenler Belediye Başkan Danışmanı Abdullah Aksu’yla yaptığı görüşmede, Aksu’ya da tehdit, hakaret ve küfürler savurduğu öğrenildi.
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