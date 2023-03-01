İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi: AK parti hizmet döneminden 15 kat geridesiniz

İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesince, ‘Deprem Seferberlik Planı’ konulu bir program gerçekleştirildi. İstanbul Kongre Merkezinde saat 13.00’te başlayan etkinliğe, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çeşitli birimlerin müdürleriyle çok sayıda kişi katıldı. Ekrem İmamoğlu’nun, beklenen deprem öncesi hangi çalışmaların yapıldığı ve yapılacağını paylaştığı programın ardından İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. ‘Deprem Seferberlik Planı’nı başından sonuna kadar takip edip, İmamoğlu’nun sözlerini dikkatli bir şekilde dinlediğini söyleyen Kadem Ekşi, İstanbul'un zayıf sonlarını dirençli hale getirecek çözümler beklediklerini ama yasa, yönetmelik, basit kira yardımlarından bahsedildiği için hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.
Belediyenin 2021 yılında kentsel dönüşüme ayırdığı kaynağın yüzde 1,59 olduğunu belirten Ekşi, bir önceki dönemde bu oranın yüzde 5 buçuk olduğunu söyleyerek, İmamoğlu başkanlığındaki yönetimin sınıfta kaldığını aktardı.
''Bir belediyeden ne kadar daha geridesiniz''
Açıklamalarda bulunan Kadem Ekşi; ''Ben İstanbul'da tüm siyasi partilerin oy birliği ile seçilmiş komisyon başkanıyım. Arkadaşlarımıza bilimsel teknik anlamda gerçek çözüm odaklı projelerle ilgili İstanbul’un kapasitesini ve direncini arttıracak projeleri sunduk. Ama bu çalışmaya İBB Başkanı katılmadı. Daha sonra iki ay önce yine deprem oturumu yaptık. O toplantıya da Belediye Başkanı katılmadı. O saatlerde Sultanahmet’ten tweet atıyordu. Yani bu kadar duyarsız, bu kadar kendin en önemli sorunu burada deprem ve kentsel dönüşüm diyeceksin, sonra arkasına ulaşım ve raylı sistemleri ekleyeceksin. Su kaynakları ve çevre diyeceksin, ama bu toplantıların hiçbirine katılmayacaksın. Bunları dinlemeyeceksin. Yok sayacaksın. Ondan sonra da buraya çıkıp, ‘yapacağız, edeceğiz’ kelime ve kavramları yine algı yapacaksın. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının riskli alanlarla ilgili 69 tane noktasal müdahele alanı var. Bunların bir kısmını yerel yönetimlere 46 tanesini devretmiş, onlar işlerini yapıyor. Bir kısmını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 790 bin konutu yenileyerek zaten bunu yapıyor. 96 bin tanesi devam ediyor. E peki senin 9 tane bölgen var. İstanbul’da riskli alanlar kapsamında İBB ne yaptı bu güne kadar? Sıfır. 320 milyar bütçeniz var. Bir belediyeden ne kadar daha geridesiniz. Yani kentsel dönüşüm bütçesini 1.59’a düşürerek Ak parti hizmet döneminden 15 kat geridesiniz değerli arkadaşlar.’