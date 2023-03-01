İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi'den İmamoğlu'na 'Deprem Seferberlik Planı' tepkisi: Sınıfta kaldılar

“İstanbul deprem toplantısına katıldık. Acil eylem planı kapsamında atılacak adımları dinledik. Ama büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Öncelikle, komisyon başkanı olarak çok üzüldüğümü ifade edeyim. İstanbul'un zayıf sonlarını dirençli hale getirecek çözümler bekledik bugün burada. Ama yasa, yönetmelik ve mevzuat kapsamındaki imar planlarındaki revizyonlardan, basit kira yardımlarından bahsedildi. Halbuki biz yapısal sorunlarımız olduğunu biliyoruz. Yani hızlı tanıma yöntemleriyle binanın çökeceğini, 90 bin binanın çökeceğini belirlediniz. Bununla ilgili adım atmanız lazım. Bunun için finansman ayırmanız lazım. Bütçeyi yeniden revize etmeniz lazım. Bütçede kentsel dönüşüme 2021 bütçesinde ayrılan kaynak 1,59. Bu daha önceki dönemde yüzde 5 buçuk idi. Yani 4 kat geridesiniz. Konut varlığıyla ilgili yapılan çalışmaları özetleyeyim ben size. KİPTAŞ 20 yılda İstanbul'da 83 bin, Mesken ve Gecekondu Müdürlüğümüz de 17 bin konut yapmış. Yani toplam 100 bin konutu yapıp biz vatandaşa teslim etmişiz. Belediye başkanı belediye meclisine geldi, hepimizin gözünün içine baka baka yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin konut, 10 yılda da İstanbul'daki tüm riskli, bağımsız birimleri yenileyeceğini söyledi. Ama bugün itibariyle yani aradan dört yıl geçmiş, sıfır çekilmiş. Bin 354 konutla İstanbul'da kentin direncini arttıracak hamleyi yapamazsınız. Yani algı, manipülasyon ve şovla bir kentin geleceğini inşa edemezsiniz, öyle bir şey yok. Yani o yüzden biz mutlaka milletin ortak aklı ve vicdanı inşa eden, birlikte hareket etmemiz gerektiğini yadsımayan ama kararlı bir irade isteriz. Yani şehri yöneten, şehrin belediye başkanı bu konularda maalesef sınıfta kalmıştır. Bunu ben üzülerek söylüyorum. Bundan mutlu musunuz? Değiliz tabii. Biz kaynakların verimli ve etkin kullanılmasını istiyoruz. Kentin su içme havzalarında, barajlarında sorun var, siz bütçeye kör kuruş koymamışsınız. Kentin entegrasyon olarak metronun, raylı sistemlerin erken uyarı sistemiyle ilgili atması gereken adımlar var, 4 yıl olmuş bu konuyu çözememişsiniz. Yani bir kavram kargaşası var. Yani burada yeni bir çalışmayı inşa edemediler ve gerçekten sınıfta kaldılar”