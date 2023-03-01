İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi'den İmamoğlu'na 'Deprem Seferberlik Planı' tepkisi: Sınıfta kaldılar

İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesince, ‘Deprem Seferberlik Planı’ konulu bir program gerçekleştirildi. İstanbul Kongre Merkezinde saat 13.00’te başlayan etkinliğe, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çeşitli birimlerin müdürleriyle çok sayıda kişi katıldı. Ekrem İmamoğlu’nun, beklenen deprem öncesi hangi çalışmaların yapıldığı ve yapılacağını paylaştığı programın ardından İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. ‘Deprem Seferberlik Planı’nı başından sonuna kadar takip edip, İmamoğlu’nun sözlerini dikkatli bir şekilde dinlediğini söyleyen Kadem Ekşi, İstanbul'un zayıf sonlarını dirençli hale getirecek çözümler beklediklerini ama yasa, yönetmelik, basit kira yardımlarından bahsedildiği için hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.
Belediyenin 2021 yılında kentsel dönüşüme ayırdığı kaynağın yüzde 1,59 olduğunu belirten Ekşi, bir önceki dönemde bu oranın yüzde 5 buçuk olduğunu söyleyerek, İmamoğlu başkanlığındaki yönetimin sınıfta kaldığını aktardı.