Gündem İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakkında 9 yıla kadar hapis istemi
İSTANBUL

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakkında 9 yıla kadar hapis istemi

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakkında 9 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüpheli Şişli'nin eylemine uyan "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haber Merkezi AA
Yeşim Meltem Şişli, geçtiğimiz günlerde ifade vermişti.
Yeşim Meltem Şişli, geçtiğimiz günlerde ifade vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 19 kadın ''mağdur'', Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da ''katılan'' sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, şüpheli Şişli'nin eylemine uyan "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kadın işçilere hakaret eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu
GÜNDEM
Kadın işçilere hakaret eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Öte yandan, hakkında suç duyurusunda bulunulan Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Müdürü Erkan Duyar'ın görevde olduğu gerekçesiyle İstanbul Valiliğinden soruşturma izni istendiği ve bu nedenle dosyasının ayrıldığı öğrenildi.

Kandırmışlar, istifa etmemiş!
GÜNDEM
Kandırmışlar, istifa etmemiş!

Olayın geçmişi

  • Şişli'nin, bir toplantıda İBB'ye bağlı İSMEK bölge sorumlusu kadınlara hakaret ederek, aşağılayıcı sözler sarf ettiği ve sonrasında çalışanların işlerine son verdiği iddia edilmişti.
  • Bu iddiaların basında yer almasının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konunun soruşturulması için müfettiş görevlendirirken, İSMEK bölge sorumlusu kadınlar da Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.
  • Suç duyurusunu işleme koyan Başsavcılık, Şişli ve Duyar hakkında soruşturma başlatmış, ifadeleri alınan 19 kişi, sorumlu yöneticilerden şikayetçi olduklarını bildirmişti.
  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 Şubat’ta gerçekleştirilen Meclis toplantısında Şişli’nin kendi talebiyle soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını söylemişti.

Yeni Şafak, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ile ilgili haberi manşetten vererek Türkiye gündemine taşımıştı.

Yeni Şafak duyurmuştu

  • Yeni Şafak gazetesinin 31 Ocak 2020 tarihinde “Ahlaksız Kadın” manşetiyle duyurduğu İSMEK skandalı Türkiye gündemine oturdu. Şişli, İSMEK’te çalışan 20 kadın bölge yöneticilerine “Kaçınız bekarsınız, bir el kaldırın bakalım. Bu ne böyle, hepsi bekar neredeyse. Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanıza müdür bey. En şanslı müdür bu müdür, bu kadar kadınla çalışıyor. Bu sıcakta başınız da kapalı, ne yapıyorsunuz, terliyorsunuzdur ve kokuyorsunuzdur...“ ifadelerini kullanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giden İSMEK’te çalışan 19 kadın bölge yöneticisi, Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olayı incelemesi için 5 müfettiş görevlendirmişti.

İSMEK'in eski kadın bölge sorumlularından Yeşim Meltem Şişli'ye suç duyurusu
OYNAT 02:39
İSMEK'in eski kadın bölge sorumlularından Yeşim Meltem Şişli'ye suç duyurusu
İSMEK'in eski 20 kadın bölge sorumlusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulundu. İşten çıkarılan İSMEK bölge sorumlularından Sümeyra Sağlam, 'Adı geçen hanımefendi, 'siz bu işleri nasıl yapıyorsunuz?' dedi, biz de 'belediye araç vermiyor, kendi araçlarımızı kullanıyoruz' dedik. Bize 'bu paraya bu iş mi yapılır, bu parayla otobüse, minibüse nasıl biniyorsunuz, başörtülerinizle otobüse, minibüse in bin terlemiyor musunuz? Zor olmuyor mu?' dedi, hatta 'kokuyorsunuz' bunu bile söyleyebildi. Biz inanamadık. Duyduğumuz cümlelere biz inanmadık' diye konuştu.


Tüm birimlerimiz hassasiyetle takip ediyor

Tüm birimlerimiz
hassasiyetle takip ediyor

Erdoğan'dan Almanya'daki saldırıya ilişkin ilk açıklama.
Irkçılık zehri toplumumuzda var

Irkçılık zehri toplumumuzda var

​Almanya'daki ırkçı saldırı ile ilgili Merkel'den ilk açıklama.
Avrupanın DEAŞı

Avrupa'nın DEAŞ'ı

Çelik'ten saldırıya tepki: Avrupa'yı ele geçiren ırkçılığın vahşeti.
9 yıla kadar<br> hapsi istendi

9 yıla kadar
hapsi istendi

Meltem Şişli hakkında soruşturma tamamlandı.
Savaşa gitmiyoruz

Savaşa gitmiyoruz

Mustafa Cengiz, Ali Koç'a sert cevap verdi.
5 yıllık hasret bitti

5 yıllık hasret bitti

​Diyarbakır annelerinden etkilenerek teslim olan terörist ailesiyle buluştu.

3 kişide daha tespit edildi

3 kişide daha tespit edildi

Komşuda koronavirüs alarmı devam ediyor.

Canlı yayına çıkacaklar

Canlı yayına çıkacaklar

'Dört Büyükler'in başkanları bir araya geliyor.
Daha yeni başladık

Daha yeni başladık

Bakan Albayrak, önemli açıklamalarda bulundu.
40 dakikaya düşecek

40 dakikaya düşecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Şubatta açılışını yapacak.
Talas'ta açılış

Talas'ta açılış

​Kayseri'de 92 yeni iş yeri açıldı.
20 bin ek <br>atama yapılacak

20 bin ek
atama yapılacak

Bakan Selçuk, öğretmen adaylarına müjdeyi verdi.
YPG'ye verilen<br>silahlar kayıp

YPG'ye verilen
silahlar kayıp

​ABD ordusu silahların listesini tutmamış.
Volkswagen'de<br>çalışmayı reddetti

Volkswagen'de
çalışmayı reddetti

​Otizmli Mesut'un en büyük hayali otomobil tasarımcısı olmak.
Türk hacker<br>adresini buldu

Türk hacker
adresini buldu

Çiftlik Bank firarisi Aydın bakın nerede çıktı.
Rekor gözaltılı FETÖ operasyonunun detayları ortaya çıktı: Slayt gösterisiyle soruları ezberletmişler
Gündem

Rekor gözaltılı FETÖ operasyonunun detayları ortaya çıktı: Slayt gösterisiyle soruları ezberletmişler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, FETÖ'ye yönelik en kapsamlı operasyonu gerçekleştirdi. 2009 yılı komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 54 ilde 440 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bylock içeriklerinden ulaşılan itirafçı sanıklar, 440 şüphelinin isimlerini tek tek açıkladı. İfadelerde, 15-20 kişilik gruplar halinde örgüt evlerinde toplanıldığını, 5 günlük ev kampları için sınava girecek polis memurlarının rapor ve izin alarak geldiği anlatıldı. İtirafçı sanıklar soruların ezberlettirilmesi için bazı evlerde slayt gösterisi bile yapıldığı, cevapların duvara yansıtıldığını anlattı.
Emir astsubayları ankesörden çıktı
Gündem

Emir astsubayları ankesörden çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında tamamı Deniz ve Hava Kuvvetleri’ne mensup astsubay rütbesinde 101’i muvazzaf, toplam 157 şüpheliyi hakkında gözaltı kararı verildi.
Petrol parası Kamışlı'ya taşınıyor
Gündem

Petrol parası Kamışlı'ya taşınıyor

Adana’da teslim olan teröristler PKK’nın Suriye’deki petrol trafiğini deşifre etti. Deyrizor bölgesinde ABD ve PKK kontrolünde 700’den fazla petrol kuyusu bulunuyor. PKK/PYD’nin kazandığı milyonlarca dolar 4 günde bir 12 zırhlı araçla Kamışlı’daki SAT-KOP adlı birime götürülüyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.