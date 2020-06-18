İBB Hoşdere Millet Bahçesi göletini atıl durumda bıraktı: Çekilen görüntüler yürek burktu

Başakşehir Hoşdere Millet Bahçesi’nin açılışı Cumhurbaşkanı tarafından 17 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilmişti. 142 bin metrekare alan üzerine kurulan ve sürdürülebilirlik esasıyla hayata geçirilen Hoşdere Millet Bahçesi’nin içerisinde bulunan 7 bin 400 metrekare büyüklüğündeki biyolojik göletin son hali yürek burktu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisinde bulunan millet bahçesinin, havadan çekilen görüntülerde ise göletinin boş ve atıl bir durumda olduğu görüldü.

İHA Hoşdere Millet Bahçesi'ndeki gölet içler acısı hali...

“Göletin ben doğru düzgün çalıştığını görmedim, temiz de değildi”

İlk başlarda iyi olduğunu ama sonra doğru düzgün çalışmadığını söyleyen Murat Kurt, “Gölette daha önce su vardı ama ben doğru düzgün çalıştığını görmedim. Temiz de değildi zaten temiz olsa dibinin de öyle olması gerekirdi. Su boşaltıldıktan sonra baya bir çamur çıktı. İlk başlarda iyiydi ama sonra doğru düzgün çalışmadı hiç” dedi.

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