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İBB ihmali sonucu can vermişti: Edanur Gezer soruşturmasında 4 gözaltı

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in çukura düşerek ölümünde İBB'de çalışan 2 kepçe operatörü, 1'i işçi 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

15:59 - 4/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:16 - 4/05/2024 Cumartesi
DHA
Edanur Gezer
Edanur Gezer

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.


Gözaltı kararı verilen 4 kişiden Ağaç A.Ş mühendisi Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C.'nin yakalandığı belirtilirken diğer şüpheli ise aranıyor.


Ne olmuştu?


Küçükçekmece Menekşe Sahilinde 26 Nisan Cuma günü 5 yaşındaki Edanur Gezer ailesi ile piknikte su birikintisine düşüp hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra oluşan çukur ve çevresi demir bariyerler ile kapatılmıştı.





#Edanur Gezer
#İBB
#Soruşturma
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