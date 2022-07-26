Gündem İBB itibar araştırması için İzmirdeki bir firmaya 1 milyon 575 bin TL ödedi
İSTANBUL

İBB itibar araştırması için İzmir'deki bir firmaya 1 milyon 575 bin TL ödedi

İBB'nin İzmir'de faaliyet gösteren bir anket şirketine 'itibar' araştırması yaptırdığı ortaya çıktı. İBB'nin söz konusu şirkete 40 günlük anket için 1 milyon 575 bin TL ödediği öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB itibar araştırması için İzmirdeki bir firmaya 1 milyon 575 bin TL ödedi
Foto/arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB için ‘kurumsal itibar araştırması’ yaptırdığı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun bu anketi yapan şirkete ise belediye bütçesinden dudak uçuklatan bir rakam ödediği ortaya çıktı.

ŞİRKETE İLİŞKİN BİR BİLGİYE ULAŞILAMADI

Edinilen bilgiye göre, anket şirketine 'itibar' araştırması kapsamında 1 milyon 575 bin TL ödendi. Söz konusu ihalenin geçtiğimiz ay yapıldığı öğrenilirken İzmir ticaret siciline kayıtlı olan Çapraz Araştırma Şirketi'ne ilişkin başka bir bilgiye ulaşılamadı.

İBB'nin 1 milyon 575 bin TL ödeyerek yaptığı itibar araştırmasının ihalesinin belgesini paylaşan AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz paylaşımına şu notu düştü:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi “itibar” araştırması için İzmir’li bir firmaya 1 milyon 575 bin TL ödedi.

İzmir ticaret siciline kayıtlı olan Çapraz Araştırma Şirketi hakkında Google da bir bilgiye rastlanmadı."

İBB’nin ne yapıldığı belli olmayan etkinliğe ayırdığı bütçe şoke etti: Saçmalık festivaline 215 bin TL harcamışlar
GÜNDEM
İBB’nin ne yapıldığı belli olmayan etkinliğe ayırdığı bütçe şoke etti: Saçmalık festivaline 215 bin TL harcamışlar
Aylık kazancı 30 bin lira

Aylık kazancı 30 bin lira

Pandemi hayatını değiştirdi: Denizin dibinden çıkarıyor.
Gözyaşlarıyla uğurlandı

Gözyaşlarıyla uğurlandı

​Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'a son görev.
Maaş gibi burs

Üniversitede bu bölümleri seçen adaylara verilecek.

Bu yıl sonu Jandarma'ya teslim edilecek.
Ata sporlarında renkli buluşma

Ata sporlarında renkli buluşma

​Türk dünyası Bursa'da bir araya geldi.

​Yunanistan'daki yangın Türkiye'den görülüyor.

Trump'ın damadı kitabında tek tek anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.