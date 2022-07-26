İBB itibar araştırması için İzmir'deki bir firmaya 1 milyon 575 bin TL ödedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB için ‘kurumsal itibar araştırması’ yaptırdığı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun bu anketi yapan şirkete ise belediye bütçesinden dudak uçuklatan bir rakam ödediği ortaya çıktı.

ŞİRKETE İLİŞKİN BİR BİLGİYE ULAŞILAMADI

Edinilen bilgiye göre, anket şirketine 'itibar' araştırması kapsamında 1 milyon 575 bin TL ödendi. Söz konusu ihalenin geçtiğimiz ay yapıldığı öğrenilirken İzmir ticaret siciline kayıtlı olan Çapraz Araştırma Şirketi'ne ilişkin başka bir bilgiye ulaşılamadı.

İBB'nin 1 milyon 575 bin TL ödeyerek yaptığı itibar araştırmasının ihalesinin belgesini paylaşan AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz paylaşımına şu notu düştü:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi “itibar” araştırması için İzmir’li bir firmaya 1 milyon 575 bin TL ödedi.

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İzmir ticaret siciline kayıtlı olan Çapraz Araştırma Şirketi hakkında Google da bir bilgiye rastlanmadı."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi “itibar” araştırması için İZMİR’li bir firmaya 1 milyon 575 bin TL ödedi.



İzmir ticaret siciline kayıtlı olan Çapraz Araştırma Şirketi hakkında Google da bir bilgiye rastlanmadı. pic.twitter.com/IysAwwsQBq — Murat Türkyılmaz | Av. (@mrt_turkyilmaz) July 26, 2022