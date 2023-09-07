İBB Meclis Üyesi CHP'li Selçuk Sarıyar: İttifak olmadan da İstanbul'u alırız

CHP'li Selçuk Sarıyar, Akşener'in kendilerine destek vermemesi durumunda da seçimleri kazanacaklarını öne sürdü.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün katıldığı yayında, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. İttifaklara kapısını tamamen kapatan Akşener, İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklayarak,
"Benim geldiğim nokta şu; kutuplaştırmanın Türkiye’ye dayattığı 50 artı 1 ittifak sistemi, Türkiye’ye büyük zarar veriyor. Onun için de biz bundan sonra bu ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız"
ifadelerini kullandı.
CHP'ye yönelik eleştirilerde de bulunan Akşener,
"Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık"
dedi.
CHP'den İYİ Parti'ye 'İstanbul' resti: İttifak olmadan da alırız
CHP'den İYİ Parti'ye 'İstanbul' resti: İttifak olmadan da alırız
Söz konusu açıklamaları Habertürk TV canlı yayınında değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi CHP'li Selçuk Sarıyar, seçimleri İYİ Parti olmadan da kazanabileceklerini söyledi.
"Elbette ittifak olmadığı durumda her parti kendi yoluna bakacak."
diyen Sarıyar,
"İttifak olmadan İstanbul seçimlerini elbette kazanabiliriz.
" diye konuştu.
Sürece iki taraflı bakılması gerektiğini söyleyen Sarıyar
, "2023 mayıs seçimlerinde ittifak vardı. İstanbul'da 20 ilçede öndeydik. Siyasi partilerin teker teker oylarına baktığımızda CHP dominant bir parti ve yüzde 30'un üzerinde 20'nin üzerinde ilçe var. CHP'nin başarılı olacağına inanıyorum
." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti'ye gönderme: Daha fazla oy alabilseydiniz kazanırdık
İYİ Parti'ye gönderme: Daha fazla oy alabilseydiniz kazanırdık
Sözlerinin devamında İYİ Parti'nin aldığı oyların düşüklüğüne dem vuran Sarıyar,
"İYİ Parti 5 milyon değil 7 milyon oy alsaydı Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları da farklı olurdu.
" dedi.
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2 saat önce