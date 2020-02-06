İBB Merter metro istasyonuna kaçak büfe kondurdu: Zabıtalar başında 24 saat nöbet tutuyor

Güngören'deki Abdurrahman Nazif Gürman Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Merter Metro istasyonu ve otobüs durağının yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bir büfe kuruldu. Güngören Belediyesi zabıta ekipleri encümen kararı olmadığı ve herhangi bir izin belgesi ibraz edilmediği gerekçesiyle büfeyi kaldırmak istedi. İBB tarafından büfenin başında beklemek için görevlendirilen zabıta ekipleri ile büfeyi kaldırmak için gelen Güngören Belediyesi zabıta ekipleri karşı karşıya geldi. İBB zabıtası kaçak büfenin başında 24 saat kesintisiz nöbet tutmaya başladı.

OYNAT 01:32 İstanbul Büyükşehir Belediyesi encümen kararı olmadan izinsiz büfe kurdu Merter Metro İstasyonu ve otobüs durağının yanına kurulan büfe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri ile Güngören Belediyesi zabıta ekiplerini karşı karşıya getirdi. Güngören Belediyesi zabıta ekipleri encümen kararı olmadığı ve herhangi bir izin belgesi ibraz edilmediği gerekçesiyle büfeyi kaldırmak istedi. BiP'te paylaş

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Resmi belge ve izin belgesi ibraz edilmedi

Güngören Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Akgün, "Bu büfenin buraya koyulması için Büyükşehir Belediyesi encümen kararıyla beraber belediyemize herhangi bir resmi belge ve izin belgesi ibraz edilmemiştir. Büfenin buradan kaldırılması benim görevim olduğu için buradayım. Büfenin Büyükşehir Belediyesine veya iştiraklerine ait olduğu ile ilgili bize bilgi verilmediği için iki belediye zabıtaları olarak buradayız" dedi. Akgün, "Biz bu büfe 500 metre ileride Metro ve Metrobüs üst geçidinin ayağında Güngören tarafında yine aynı şekilde gece yarısı bırakılmış, biz yine görevimizi yapmak üzere oraya gitmiş ve Büyükşehir zabıtaları ile karşı karşıya gelmiştik. Ancak karşılıklı istişareler sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri aynı büfeyi alıp uzaklaştılar. Yaklaşık bir ay sonra aynı büfe izin belgesi ibraz edilmeden buradaki yeşil alana bırakıldı. Büfenin kaldırılması için buradayız. Biz görevimizi ifa etmek için gerekli kişilerle irtibat kurmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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Büfeyle ilgili İBB'den ise henüz bir açıklama yapılmadı.

OYNAT 00:41 İmamoğlu bu sefer ‘yalancının’ kurbanı oldu: Topbaş’ın ziyareti ortaya çıktı İmamoğlu bu sefer 'yalancının' kurbanı oldu: Topbaş'ın ziyareti ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Alı Kılıç'ın yalanını sosyal medyadan yaydı. 12 yıldır Maltepe'ye İBB Başkanının gelmediğini ileri süren Kılıç'ın 4 Ekim 2016'da dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın ziyareti ile ilgili sosyal medya paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Kılıç'ın bu yalanını gerçekmiş gibi sunan Ekrem İmamoğlu ise eleştirilerin odağı oldu. BiP'te paylaş

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