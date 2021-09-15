Gündem İBB on binlerce kişinin sosyal yardımını kesti
İSTANBUL

İBB on binlerce kişinin sosyal yardımını kesti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyon Başkanı Sıddık Özgenç, İBB'nin ihtiyaç sahibi on binlerce vatandaşa ödenen sosyal yardımları kestiğini bildirdi. Özgenç, sosyal hizmetlerin bütçesinin artırılmasına rağmen eski bütçe sınırının kullanılmasına da dikkat çekti.

Haber Merkezi AA
İBB on binlerce kişinin sosyal yardımını kesti
İBB yardım paketi (Arşiv)

İBB Meclisi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında toplandı.

AK Parti Meclis Üyesi de olan Özgenç, verdiği soru önergesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin son 2,5 yıllık dönemde on binlerce ihtiyaç sahibine verilen sosyal yardımları kestiğini söyledi.

Kovid-19 salgını döneminde İBB Meclisi'nin 'Sosyal hizmetler bütçesi genel bütçenin yüzde 3'ünü geçemez' maddesini değiştirerek, yüzde 15'e çıkarttığını kaydeden Özgenç, "Bu sayede pandemi döneminde daha fazla insana yardım yapılabilmesi imkanını sağladık. Her fırsatta merkezi hükümetin yardımlarını az bulan yönetimin, İstanbul halkının bu hizmetten yararlanmasını özellikle içinden geçtiğimiz pandemi döneminde çeşitli bahanelerle kesmesini anlamış değiliz. " dedi.

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Özgenç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile devlet kurumlarının açlık sınırını değil muhtaçlık sınırını baz aldığını ifade ederek, "Yardım yapılacak vatandaşlara bugün itibariyle kriter olarak açlık sınırını koyarsanız 560 TL üzerinden, muhtaçlık sınırını kriter olarak koyarsanız ise 852 TL üzerinden belirleme yaparsınız. İBB yönetimi göreve geldikten sonra hanedeki kişi başı gelir sınırını açlık sınırına düşürmüş ve bu durumda da birçok vatandaşın yardımını kesmiştir." diye konuştu.

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Bütçe 5 kat arttı ama yardım azaldı

Salgın döneminde artırılması gereken yardımların verilmesinde açlık sınırına düşürülme sebeplerini soran Özgenç, şöyle devam etti:

"Bu durumdan etkilenerek yardım edildiği halde yardımı kesilen kişi sayısı ne kadardır? Madem yardımı açlık sınırına düşürecektiniz neden sosyal hizmetlerin bütçesini artırma talebinde bulundunuz? Kaldı ki bütçeyi artırmamıza rağmen halen eski bütçe sınırını kullanmaktasınız. Bu, 2021 yılında yüzde 2,3'e tekabül ediyor. Peki talep ettiğiniz ve meclis tarafından da daha çok vatandaşa yardım ulaşsın amacıyla kabul edilen 5 kat artırılmış bu bütçeyi nerede, ne zaman ve niçin kullanacaksınız? İBB yönetimi tarafından pandemi döneminde doğru olmayan bu yaklaşımın düzeltilmesi destek ve yardımların sınırlarının yükseltilip yardımların yeniden başlatılması düşünülmekte midir?"

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