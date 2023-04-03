İBB provokasyona devam ediyor: Şimdi de Hiranur Vakfı’nın mescidini yıkıyorlar

Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki merkezinde 12 yıldır kullanılan yapılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince yıkılmaya devam ediyor. Yargıya taşınan istismar davasının duruşmasından bir gün önce İBB tarafından provokatif bir şekilde başlayan yıkımlar bugün de sürüyor.Vakfa ait olan 2 bin 200 metrekarelik alana sahip 2 katlı mescidin yıkılmasına tepki gösteren vakıf genel başkan yardımcısı Bulut Müslüm Gezer, “Her katı 2 bin 200 metrekare olan ve 4 bin kişinin namaz kılabildiği, 7 bin kişiye de sohbet verilen mescidimiz hukuki süreç tamamlanmadan İBB ekipleri tarafından yıkılıyor. Bölgede yaşayan vatandaşların da gelip ibadetini yaptığı mescidimizin özellikle Ramazan günü yıkılması ve baştan aşağı tamamıyla hukuka aykırıdır” dedi.

Bulut Müslüm Gezer, “İmara ve projeye aykırı denilen mescidimiz bölge halkının namaz kılmak amacı ile; taziyesi olduğunda taziyesini yapmak amacı ile; ya da bir toplantı ya da sohbet amacı ile kullandığı üstü kapatılan bir alandır. Bunun da yapı özelliği söz konusu değildir. Bu nedenle yapılan işlemler hukuka aykırıdır. Mahkeme yürütmeyi durdurma talebimizi reddetti. Yani mahkeme süreci halen devam ediyor. Üstelik mühürleme de, mahkeme karar verir ise yıkım yetkisi ilçe belediyesindedir. İBB yetkisi olmayan bir iş yaparak hukuksuzca adeta yetki gaspı yaparak mübarek Ramazan günü yüzlerce Müslüman’ın teravih namazı kıldığı mescidi yıkıyor” diye konuştu.