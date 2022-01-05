Gündem İBB Sancaktepe-Yenidoğan metro hattının üstünü kapatmaya devam ediyor
İSTANBUL

İBB Sancaktepe-Yenidoğan metro hattının üstünü kapatmaya devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sancaktepe'de metro hattı için açılan tünel ve şaftların üstünü kapatmayı sürdürüyor. Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek Metro Hattı inşaat alanına yönlendirilen kamyonlarla, tünellerin içi bir kez daha toprak ve harfiyatla dolduruldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB Sancaktepe-Yenidoğan metro hattının üstünü kapatmaya devam ediyor
Metro hattındaki tünellerin üstüne toprak yığıldı.

İBB yönetimi, "Duran metro inşaatlarını harekete geçirdik" sloganıyla açıklamalar yapsa da metro inşaat alanlarının üstünü kapatmaya devam ediyor.

TÜNELİN ÜSTÜNÜ KAPATTILAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatının ardından, Sancaktepe'de yapılan çalışmalar durdurulmuş ve büyükşehir belediye ekiplerince metro kazısının üstüne toprak yığılıp beton dökülmüştü.

TOPRAK VE HARFİYAT YIĞILDI

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bu tutum, yeni yılda da sürüyor. Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek Metro Hattı İnşaat Alanı'nda yer alan ve AK Parti döneminde açılan metro tünel ve şaftların üstü, hafriyat kamyonlarıyla bir kez daha dolduruldu.

Bugün (5 Ocak 2022) yaşanan o anlar bölgedekiler tarafından görüntülendi.


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OYNAT 05:00
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul 25 yıldır böyle bir beceriksizlikle karşılaşmadı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, TVNET canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İBB'nin Sancaktepe-Yenidoğan metro hattının inşaatına hafriyat dökerek kapatmasına tepki gösteren Kabaktepe, 'Koskoca, dünyanın 120 ülkesinden büyük İstanbul'un belediye yönetimi, evrak hazırlamayı beceremiyor. İstanbul 25 yıldır böyle bir beceriksizlikle karşılaşmadı. İBB yönetimi görevini yapmak yerine balon algılara sarılıyor. Petrol kuyularını petrol yok diye kapatan zihniyet neyse, metro inşaatına da beton dökmek aynıdır' dedi.
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