İBB Sancaktepe-Yenidoğan metro hattının üstünü kapatmaya devam ediyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sancaktepe'de metro hattı için açılan tünel ve şaftların üstünü kapatmayı sürdürüyor. Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek Metro Hattı inşaat alanına yönlendirilen kamyonlarla, tünellerin içi bir kez daha toprak ve harfiyatla dolduruldu.
İBB yönetimi, "Duran metro inşaatlarını harekete geçirdik" sloganıyla açıklamalar yapsa da metro inşaat alanlarının üstünü kapatmaya devam ediyor.
TÜNELİN ÜSTÜNÜ KAPATTILAR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatının ardından, Sancaktepe'de yapılan çalışmalar durdurulmuş ve büyükşehir belediye ekiplerince metro kazısının üstüne toprak yığılıp beton dökülmüştü.
TOPRAK VE HARFİYAT YIĞILDI
Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bu tutum, yeni yılda da sürüyor. Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek Metro Hattı İnşaat Alanı'nda yer alan ve AK Parti döneminde açılan metro tünel ve şaftların üstü, hafriyat kamyonlarıyla bir kez daha dolduruldu.
Bugün (5 Ocak 2022) yaşanan o anlar bölgedekiler tarafından görüntülendi.