İBB seçim öncesi 150 milyon avro dış borçlanmaya gidiyor

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, tvnet canlı yayınında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İBB'nin 2019 yılında 100 yıllık yatırımlar sonunda 1.8 milyar euro olan borcu olduğunu fakat CHP yönetiminde bu borcun 2.8 milyar euroya yükseldiğini belirten Göksu, "İBB finansal olarak da doğru yönetilmiyor, İBB bu hızla devam ederse 2024 yılı sonunda İstanbul halkına bırakacakları borç 247 milyar TL. Bu yönetilebilir bir şey değil." dedi. İmamoğlu'nun tek derdinin İBB'nin kasası ve kendi siyasal çıkarları olduğunu belirten Göksu, "'Yatırımları iki katına çıkaracağım, borçlanmak İstanbul için ihanettir' demişti. İstanbul’a bu ihaneti kim yapmış?" diye sordu.