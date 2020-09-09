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Gündem İBB, Sirkecideki Emirler Mescidi arazisine heykeli dikti
POLİTİKA İSTANBUL

İBB, Sirkeci'deki Emirler Mescidi arazisine heykeli dikti

CHP'nin en büyük hizmetlerinden biri olan heykellerin son durağı İstanbul Sirkeci oldu. Ancak bu kez yasal olmayan heykel büyük tepki topladı. Sirkeci’de bulunan Emirler Mescidi, korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise projesinin bile çizildiği mescidin bulunduğu alana heykel dikti. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, heykelin kaldırılması için başvuruda bulunuldu.

Haber Merkezi Diğer
İBB'nin mescit alanına diktiği kaçak heykelin kaldırılması için yetkililere başvuruldu.
İBB'nin mescit alanına diktiği kaçak heykelin kaldırılması için yetkililere başvuruldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Sirkeci'de bulunan Emirler Mescidi'nin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine karar verdi. Kurul tarafından tescili yapılan Emirler Mescidi'nin projesi çizildi. Ancak İBB'nin mescidin bulunduğu alana kaçak heykel diktiği ortaya çıktı.

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İstanbul Çevre Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği, Emirler Mescidi'nin alanına inşa edilen heykelin kaldırılması için İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne başvurdu.

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Korunması gerekiyor

Kurul, Emirler Mescidi'nin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine karar verdi. Kurul; Emirler Mescidi'nin tespit ve tescilinin 2863 sayılı yasanın 7. maddesi kapsamında yeterli bulunduğunu, aynı yasanın 6. maddesi gereğince söz konusu mescidin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine hükmetti.

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  • Kararda; 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tadilatının uygun olduğuna, söz konusu plan tadilatının meri 1/1000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'na işlenmesine, restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin Sanat Tarihi raporu ile beraber kurula iletilmesine istendi.

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Mescit olarak gözüküyor

Emirler Mescidi'nin bulunduğu alan; 1875 tarihli Mühendishane, 1913-1914 tarihli Alman Mavileri, 1922 tarihini esas alarak çizilen Muller-Wiener, 1933 tarihli kadastral haritalarında mescid olarak gözüküyor. Kurul dosyasında; Emirler Mescidi'nin yıkılmadan önce çekilen fotoğraflar da yer aldı. Söz konusu fotoğraflarda Emirler Mescidi'nin olduğu açıkça görülüyor.

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