İBB, Sirkeci'deki Emirler Mescidi arazisine heykeli dikti CHP'nin en büyük hizmetlerinden biri olan heykellerin son durağı İstanbul Sirkeci oldu. Ancak bu kez yasal olmayan heykel büyük tepki topladı. Sirkeci’de bulunan Emirler Mescidi, korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise projesinin bile çizildiği mescidin bulunduğu alana heykel dikti. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, heykelin kaldırılması için başvuruda bulunuldu.

Haber Merkezi 09 Eylül 2020, 14:27 Son Güncelleme: 09 Eylül 2020, 14:52 Diğer