İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan Ekrem İmamoğlu'na yalanlama: O metro hattı değil çukur

İBB, Sancaktepe'de metro hattı için açılan tünel ve şaftların üzerini kapatmayı sürdürüyor.

Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek Metro Hattı inşaat alanına yönlendirilen kamyonlarla, tünellerin içi bir kez daha toprak ve hafriyatla dolduruldu.

"O bir metro hattı değil"

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise şantiye alanında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzalı 'Metro hattı inşaatı' yazısına rağmen "O bir metro hattı değil" dedi.

Alanın yıllar önce kazılmış 30 metre derinliğinde bir çukur olduğunu öne süren Ongun, "'Metro hattı nedir?' diye öğrenmek isterseniz, 10 metro şantiyemizden birinde size eğitim verebiliriz" diyerek haberi yayınlayan CNN Türk'e tepki gösterdi.

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GÜNDEM İBB Sancaktepe-Yenidoğan metro hattının üstünü kapatmaya devam ediyor

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