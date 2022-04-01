İBB Topkapı'da onlarca ağacı 'hasta' diye katletmişti: Hepsi sağlıklıymış

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Dolmabahçe'deki Çırağan Caddesinde bulunan 112 çınar ağacını katletmesine dair tartışmalar gündemdeki yerini korurken yeni bir ağaç kıyımı haberi de Topkapı'dan geldi. İBB aynı şekilde hızlıca yok ettiği ağaçların yerine not bırakarak bölgeyi terk etti.

ONLARCA AĞAÇ KESİLDİ

Çırağan'da 112 Çınar Ağacının katledilmesinin ardından İBB'nin bu kez Zeytinburnu Merkez Efendi'de bulunan deprem parkında da onlarca ağacı kestiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili yoğun tepki gelirken uzman isimler de ağaçların hasta olması halinde bile kurtarılabileceğini söylerken burada ise hastalığın söz konusu olmadığını belirtti.

GÜNDEM Yine İBB yine ağaç katliamı: Onlarcasını kökünden kestiler

UZMAN İSİM İBB'NİN GEREKÇESİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş A Haber yayınında ağaçları olay yerinde inceleyerek İBB'nin gerekçesinin dahi gerçeği yansıtmadığını aktardı. Ağaçların hasta ise kökünden kesilmesi gerektiğini belirten Çetintaş şunları söyledi: "Şimdi Çırağan'daki ağaçlara mantar ya da kanser denildi. Burada da latince bir terim kullanılarak başka bir gerekçe gösterilmiş ve bu ağaçlar kesilmiş. Eğer bir ağaç hastaysa ve bulaşıcılık varsa zaten kökünden alınmalı. Çünkü hastalığı yapan köktür. Hastalık nedeniyle kestiğiniz açların kökünü bırakıyorsunuz.

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Uzaklaştırma gibi garip bir Türkçe kullanılmış. Sen bu ağacı kesmişsin. Kökü burada olan ağacı nasıl uzaklaştırıyorsun? Kesmişsin işte. Ağaç sağlıklı. Hastaysa kökünü niye sökmemişler. Bu notu çakarak işledikleri suçun üzerine suç katıyorlar!