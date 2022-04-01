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Gündem İBB Topkapıda onlarca ağacı hasta diye katletmişti Hepsi sağlıklıymış
İSTANBUL

İBB Topkapı'da onlarca ağacı 'hasta' diye katletmişti: Hepsi sağlıklıymış

Çırağan'da 112 çınar ağacının katledilmesinin ardından CHP'li İBB bu kez de İstanbul Topkapı'da sessiz sedasız ağaç katliamı gerçekleştirmişti. Büyük tepki toplayan katliamı, ağaçların hasta olduğu için gerçekleştirdiğini söyleyen belediyenin bahanesini uzman isim çürüttü. Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat hasta ağaçların kökünden sökülmesi gerektiğini belirterek, "Eğer bir ağaç hastaysa ve bulaşıcılık varsa zaten kökünden alınmalı. Çünkü hastalığı yapan köktür. Kesmişsin işte. Ağaç sağlıklı. Bu notu çakarak işledikleri suçun üzerine suç katıyorlar" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
İBB Topkapıda onlarca ağacı hasta diye katletmişti: Hepsi sağlıklıymış
Onlarca ağacın kesilmesine tepki yağdı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Dolmabahçe'deki Çırağan Caddesinde bulunan 112 çınar ağacını katletmesine dair tartışmalar gündemdeki yerini korurken yeni bir ağaç kıyımı haberi de Topkapı'dan geldi. İBB aynı şekilde hızlıca yok ettiği ağaçların yerine not bırakarak bölgeyi terk etti.

ONLARCA AĞAÇ KESİLDİ

Çırağan'da 112 Çınar Ağacının katledilmesinin ardından İBB'nin bu kez Zeytinburnu Merkez Efendi'de bulunan deprem parkında da onlarca ağacı kestiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili yoğun tepki gelirken uzman isimler de ağaçların hasta olması halinde bile kurtarılabileceğini söylerken burada ise hastalığın söz konusu olmadığını belirtti.

Yine İBB yine ağaç katliamı: Onlarcasını kökünden kestiler
GÜNDEM
Yine İBB yine ağaç katliamı: Onlarcasını kökünden kestiler

UZMAN İSİM İBB'NİN GEREKÇESİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş A Haber yayınında ağaçları olay yerinde inceleyerek İBB'nin gerekçesinin dahi gerçeği yansıtmadığını aktardı. Ağaçların hasta ise kökünden kesilmesi gerektiğini belirten Çetintaş şunları söyledi: "Şimdi Çırağan'daki ağaçlara mantar ya da kanser denildi. Burada da latince bir terim kullanılarak başka bir gerekçe gösterilmiş ve bu ağaçlar kesilmiş. Eğer bir ağaç hastaysa ve bulaşıcılık varsa zaten kökünden alınmalı. Çünkü hastalığı yapan köktür. Hastalık nedeniyle kestiğiniz açların kökünü bırakıyorsunuz.

  • Uzaklaştırma gibi garip bir Türkçe kullanılmış. Sen bu ağacı kesmişsin. Kökü burada olan ağacı nasıl uzaklaştırıyorsun? Kesmişsin işte. Ağaç sağlıklı. Hastaysa kökünü niye sökmemişler. Bu notu çakarak işledikleri suçun üzerine suç katıyorlar!

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