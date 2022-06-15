İBB Üsküdar’daki otopark alanını farklı proje için boşalttı: Zabıta ekipleri arasında arbede çıktı
Üsküdar Nevmekan Sahili'nin yanında bulunan İSPARK alanı, İBB zabıtaları tarafından 'farklı proje alanı olarak kullanılacağı' gerekçesiyle boşaltıldı. Mülkiyet hakkının kendilerinde olduğunu ifade eden Üsküdar Belediyesi'nin zabıta ekipleri ise proje çalışmasına engel olmak isteyince arbede yaşandı. İBB zabıtalarının, Üsküdar Belediyesi zabıtalarına saldırdığı iddia edildi. Çevik kuvvet ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Üsküdar Salacak Sahilinde bulunan ve mülkiyeti Üsküdar Belediyesi’ne ait olan otopark alanı İSPARK’a kiralandı, belirli dönemlerde ise etkinlik alanı olarak kullanılıyordu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise herhangi bir yazılı bildirim göndermeden başka bir proje için kullanacağını belirterek alanda hak iddia etti.
Sabahın erken saatlerinde çok sayıda İBB zabıta ekibi otoparka gelerek alanı boşalttı. Yaşanan olayın ardından Üsküdar Belediyesi Zabıta ekipleri de olay yerine gelince taraflar arasında arbede yaşandı.
Çok sayıda çevik kuvvet polisi çıkan arbedeyi önlerken çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yaşanan olaya ilişkin konuşan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer,"Yaşanmasını istemediğimiz durumlar meydana geldi. Üsküdar nüfus itibariyle İstanbul’un en yoğun nüfusunu barındıran aynı zamanda günde 1,5 milyon insanın hareketli olarak kullandığı bir ilçe.Biz bu alanı İBB’ye otopark olarak devrettik.
REKLAM
"İBB proje yada belge sunmadı"
Yıllardır da işletilen bir alandı. Onun haricinde aynı zamanda resmi dönemlerde tören alanı olarak da kullanılıyordu. Bize İBB tarafından herhangi bir proje sunulmadan bir bilgi verilmeden İBB burayı otopark olarak boşalttı.Farklı bir proje yapmayı düşündüğünü sadece sözlü olarak öğrendik.
"Kullanım yetkisi Üsküdar Belediyesi’nde"
Tesisimiz hemen yan tarafında Nevmekan ve Hanım Sultanlar Müzemizin olduğu bir alan. Kullanım yetkisi zaten Üsküdar Belediyesi’nde. Biz burayı İBB’ye otopark kullanımı için verdik.
"Burada şantiye görmek istemiyoruz"
Malum İstanbul’un büyük sorunlarından biri otopark problemi. İnsanlar buraya aracını bırakıp, işlerini hallediyor. Bu nedenle amacı doğrultusunda kullanılmasını istiyoruz. Ancak İBB herhangi bir belge, bilgi ve proje ortaya koymadan burayı boşaltıp etrafını çevirmek istedi. Biz burada şantiye görmek istemiyoruz. Daha doğrusu ne yapılacağını da bilmiyoruz.
REKLAM
"Biber gazı sıkmışlar"
Yaşananlardan dolayı bir arkadaşımız hastanelik oldu. Bunun sebebi de İBB'de görev yapan zabıtalar biber gazı sıkmışlar" diye konuştu.
İBB'den de Üsküdar'da yer alan Atatürk Anıtının onarılması ve etrafının anıtı açığa çıkaracak şekilde temizlenmesi için İBB Miras ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmaya Üsküdar Belediyesi Zabıtası tarafından müdahale edildiği iddia edildi.