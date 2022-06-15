İBB Üsküdar’daki otopark alanını farklı proje için boşalttı: Zabıta ekipleri arasında arbede çıktı

Üsküdar Salacak Sahilinde bulunan ve mülkiyeti Üsküdar Belediyesi’ne ait olan otopark alanı İSPARK’a kiralandı, belirli dönemlerde ise etkinlik alanı olarak kullanılıyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise herhangi bir yazılı bildirim göndermeden başka bir proje için kullanacağını belirterek alanda hak iddia etti.

Sabahın erken saatlerinde çok sayıda İBB zabıta ekibi otoparka gelerek alanı boşalttı. Yaşanan olayın ardından Üsküdar Belediyesi Zabıta ekipleri de olay yerine gelince taraflar arasında arbede yaşandı.

Çok sayıda çevik kuvvet polisi çıkan arbedeyi önlerken çevrede güvenlik önlemi aldı.

OYNAT 00:25 Otoparkı işgal eden İBB zabıtaları Üsküdar zabıtasına saldırdı Üsküdar Nevmekan Sahili'nin yanında bulunan İSPARK alanı, İBB zabıtaları tarafından 'farklı proje alanı olarak kullanılacağı' gerekçesiyle boşaltıldı. Mülkiyet hakkının kendilerinde olduğunu ifade eden Üsküdar Belediyesi'nin zabıta ekipleri ise proje çalışmasına engel olmak isteyince arbede yaşandı. İBB zabıtalarının, Üsküdar Belediyesi zabıtalarına saldırdığı iddia edildi. Çevik kuvvet ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. BiP'te paylaş

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DHA

"İBB’ye otopark olarak devrettik"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer,"Yaşanmasını istemediğimiz durumlar meydana geldi. Üsküdar nüfus itibariyle İstanbul’un en yoğun nüfusunu barındıran aynı zamanda günde 1,5 milyon insanın hareketli olarak kullandığı bir ilçe.Biz bu alanı İBB’ye otopark olarak devrettik.

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DHA

"İBB proje yada belge sunmadı"

Yıllardır da işletilen bir alandı. Onun haricinde aynı zamanda resmi dönemlerde tören alanı olarak da kullanılıyordu. Bize İBB tarafından herhangi bir proje sunulmadan bir bilgi verilmeden İBB burayı otopark olarak boşalttı.Farklı bir proje yapmayı düşündüğünü sadece sözlü olarak öğrendik.

DHA

"Kullanım yetkisi Üsküdar Belediyesi’nde"

Tesisimiz hemen yan tarafında Nevmekan ve Hanım Sultanlar Müzemizin olduğu bir alan. Kullanım yetkisi zaten Üsküdar Belediyesi’nde. Biz burayı İBB’ye otopark kullanımı için verdik.

DHA

"Burada şantiye görmek istemiyoruz"

Malum İstanbul’un büyük sorunlarından biri otopark problemi. İnsanlar buraya aracını bırakıp, işlerini hallediyor. Bu nedenle amacı doğrultusunda kullanılmasını istiyoruz. Ancak İBB herhangi bir belge, bilgi ve proje ortaya koymadan burayı boşaltıp etrafını çevirmek istedi. Biz burada şantiye görmek istemiyoruz. Daha doğrusu ne yapılacağını da bilmiyoruz.

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"Biber gazı sıkmışlar"

Yaşananlardan dolayı bir arkadaşımız hastanelik oldu. Bunun sebebi de İBB'de görev yapan zabıtalar biber gazı sıkmışlar" diye konuştu.





İBB'den de Üsküdar'da yer alan Atatürk Anıtının onarılması ve etrafının anıtı açığa çıkaracak şekilde temizlenmesi için İBB Miras ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmaya Üsküdar Belediyesi Zabıtası tarafından müdahale edildiği iddia edildi.

GÜNDEM İBB Hoşdere Millet Bahçesi göletini atıl durumda bıraktı: Çekilen görüntüler yürek burktu

FOTOĞRAF 7 İstanbulluların, hafta içi ve hafta sonu günün her saatinde uğrak noktası olan Kuzguncuk parkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iddiaya göre zemin güçlendirme çalışmaları nedenleriyle panel çitlerle kapatıldı. Geçen bu bir aylık süre zarfında İBB’li yetkililer tarafından boğaz manzaralı park alanında herhangi bir çalışma başlatılmadığı görüldü. Mahalle sakinleri, parkın kapatılmasına ve yenileme çalışmalarının başlanmamasına tepki gösterdi. Sahil şeridi boyunca etrafı panel çitlerle çevrilen Kuzguncuk parkı dron ile havadan görüntülendi.<br> İstanbul Büyükşehir belediyesi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken Kuzguncuk parkının kapatıldığı panel çitlere, “Park, sert zeminlerde güçlendirme çalışması nedeniyle geçici bir süreliğine kapatılmıştır. Sizleri en kısa sürede güvenli bir şekilde parkla buluşturmak için İBB’nin diğer birimleri ile birlikte çalışmalarımız devam etmektedir” yazılı pankart asıldığı görüldü.<br> “Büyükşehir’in pankartları asmasında gecikme oldu”<br><br>Kuzguncuk Mahalle Muhtar Ali Faik Kaptan, “Parkın zemininde bir problem olduğu için altyapı projeleri onunla ilgili tespitlerini yaptı. Proje üzerine çalışılıyor. Hem Paşa limanındaki hem Kuzguncuk Parkında da bilgilendirici pankartlar Büyükşehir Belediyesi tarafından asıldı. Sanıyorum yaza kadar bitirilecek, yapılacak. Büyükşehir’in pankartları asmasında bir gecikmesi oldu. Dostlarımız, beni tanıyanlar tarafından da bana çokça soru geliyor. Muhtarlığımızın sayfasında da paylaştık. Zeminde ufak bir problem var. O yapıldıktan sonra parkımız açılacak. Pankartta biraz gecikme oldu, asılması için epey zorlandık ancak pankartı astırdık. Tüm kamunun, halkımızın bu konu da bilgilendirmesi lazım” dedi. “İnşallah yaza kadar açılır umutla bekliyoruz”<br><br>Vatandaşlardan Halil Dipçi ise “Herhangi bir çalışma olacaksa en kısa zamanda yaza kadar olması lazım. Çünkü milletin yazın en azından sahilleri kullanması gerekiyor. En azından bu bizim açımızdan önemli. Çünkü bizim bir hava alabileceğimiz fazla bir yer kalmadı. Bir tek sahil kenarları kaldı. İnşallah yaza kadar açılır umutla bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Üsküdar'daki Kuzguncuk Parkı kayıyor: Etrafı çitlerle çevrildi Üsküdar'da bulunan Kuzguncuk Parkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kapatıldı. Boğaz manzaralı parkın zemin kısmında kayma olduğu için kapatıldığı iddia edildi. Panel çitlerle kapatılan Kuzguncuk parkı havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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