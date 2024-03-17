Gündem

İBB ve CHP'li belediyelere çalışan PKK propagandacısı firari trol yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarttığı ve trol ağı ile İBB ile ABB olmak üzere CHP'li belediye başkan adaylarına çalıştığı ortaya çıkan Übeyit Bartın Didim’de gözaltına alındı.

12:49 - 17/03/2024 Pazar
Güncelleme: 13:13 - 17/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv
İBB ile ABB olmak üzere CHP'li belediye başkan adaylarına çalıştığı ortaya çıkan PKK propagandacısı
Übeyit Bartın
Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına alındı.

Bartın hakkında yasa dışı bahis suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartılmıştı. Bartın hakkında ayrıca terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma suçundan dosyası bulunuyor.




CHP'li belediyelere çalıştığı ortaya çıkmıştı


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkardığı firari Übeyit Bartın'ın 6 hesabın yer aldığı sosyal medya trol ağı ile CHP'li belediyeler ve belediye başkan aday adaylarına çalıştığı ortaya çıkmıştı.


PKK propagandası yapma suçundan da hakkında dosyalar bulunan Bartın'ın, özellikle CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) gibi yerlerde çalıştığı belirlendi. Söz konusu belediyelere "Bartın trol ağı" tarafından sosyal medyada para karşılığı PR çalışmaları yapıldığı belirlenmişti.


Bartın'ın şirketi olan Bartın Medya Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne CHP'li İBB'den 2023 yılında yaklaşık 1,5 milyon TL ödeme yapıldığı öğrenildi. Söz konusu ödemenin, İBB iştiraki olan İstanbul Kültür Sanat A.Ş. tarafından "muhtelif organizasyonlar kapsamında kamera ve fotoğraf çekimi hizmet alım işi" adı altında gerçekleştirildiği belgelendi.



Değişimci CHP'nin Sözcüsü Deniz Yücel 'Kılıçdaroğlu' dedi: CHP'liler dakikalarca ayakta alkışladı
Değişimci CHP'nin Sözcüsü Deniz Yücel 'Kılıçdaroğlu' dedi: CHP'liler dakikalarca ayakta alkışladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in göreve gelmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ve Alevilerin partiden tasfiye edildiği iddia edilmişti. Kılıçdaroğlu’nun tasfiyesine, ona yakın belediye başkanlarının liste dışı bırakılmasına ve adaylar belirlenirken ön seçim yapılmamasına kızan on binlerce kişi CHP’den istifa etmişti. Özel yönetiminin yerel seçimlerden başarısız çıkması halinde CHP’nin yeni kurultayında Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olacağı iddiaları ayyuka çıktı. Yaşananların gölgesinde, ‘değişimci’ CHP’nin Sözcüsü Deniz Yücel’in bugün İzmir’de yaptığı konuşma sırasında ‘Kılıçdaroğlu’ demesi üzerine partililer dakikalarca ayakta alkışta bulundu.

#Übeyit Bartın
#Didim
#CHP
#gözaltı
36 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Secde ayetleri hangileri?