İBB ve CHP'li belediyelere çalışan PKK propagandacısı firari trol yakalandı

Geçtiğimiz hafta BBC’ye uzun bir mülakat verdim. Türkiye’de seçim atmosferinden büyükşehirlerin durumuna ve en son İBB yetkililerinin de karıştığı milyonlarca lira para sayma kuleleri de gündem oldu. Bu konuyu analiz ederken bir ifade kullandım, “İmamoğlu’nun satın alma gücü”. Mülakatı yapan gazetecinin çok dikkatini çekti. Üzerinde uzun uzun konuştuk. Her ne kadar siyasette adına kibarlaştırılmış olarak “siyasetin finansmanı” denilse de Türk siyasetinin karadeliği olarak siyaseti kirleten, eninde