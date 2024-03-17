İBB ve CHP'li belediyelere çalışan PKK propagandacısı firari trol yakalandı

Bartın hakkında yasa dışı bahis suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartılmıştı. Bartın hakkında ayrıca terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma suçundan dosyası bulunuyor.
CHP'li belediyelere çalıştığı ortaya çıkmıştı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkardığı firari Übeyit Bartın'ın 6 hesabın yer aldığı sosyal medya trol ağı ile CHP'li belediyeler ve belediye başkan aday adaylarına çalıştığı ortaya çıkmıştı.
PKK propagandası yapma suçundan da hakkında dosyalar bulunan Bartın'ın, özellikle CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) gibi yerlerde çalıştığı belirlendi. Söz konusu belediyelere "Bartın trol ağı" tarafından sosyal medyada para karşılığı PR çalışmaları yapıldığı belirlenmişti.
Bartın'ın şirketi olan Bartın Medya Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne CHP'li İBB'den 2023 yılında yaklaşık 1,5 milyon TL ödeme yapıldığı öğrenildi. Söz konusu ödemenin, İBB iştiraki olan İstanbul Kültür Sanat A.Ş. tarafından "muhtelif organizasyonlar kapsamında kamera ve fotoğraf çekimi hizmet alım işi" adı altında gerçekleştirildiği belgelendi.